林俊易、葉宏蔚／詹又蓁拚新加坡公開賽決賽門票 今日賽事預告與轉播

大聯盟今天有3場轉播,費城人將在主場釀酒人,費城派出32歲右投「台灣走路」沃克(Taijuan Walker)主投,對決釀酒人左投霍爾(DL Hall);教士隊在主場迎戰海盜,教士派出本季5勝2敗的右投皮維塔(Nick Pivetta)先發,海盜推出本季1勝6敗的29歲右投凱勒(Mitch Keller);響尾蛇在主場迎戰國民隊,響尾蛇由本季5勝2敗的凱利(Merrill Kelly)先發,迎戰本季4勝1敗的國民右投厄文(Jake Irvin)。

新加坡羽球公開賽,闖進男單4強的台灣好手林俊易、挺進混雙4強的台灣混雙葉宏蔚/詹又蓁,今天都將力拚決賽門票。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽,台鋼雄鷹在澄清湖球場面對富邦悍將,台鋼推出洋投後勁先發,面對悍將本土右投李東洺;統一獅在台南球場面對樂天桃猿,獅隊派出洋投飛力獅先發,面對桃猿洋投魔神樂;中信兄弟在洲際球場面對味全龍,由兄弟本土左投魏碩成迎戰味全洋投鋼龍。

法網第7日賽事,塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)將在男單第三輪,碰上奧地利選手米索利奇(Filip Misolic);女單第2種子美國好手高芙(Coco Gauff)將在女單第三輪出賽,對決捷克選手布茲可娃(Marie Bouzkova)。敬請鎖定轉播。

MLB

06:40 釀酒人 VS 費城人 愛爾達體育2台

09:30 海盜 VS 教士 愛爾達體育2台、東森洋片、華視

09:35 國民 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台

新加坡羽球公開賽

12:00 四強(上)

17:00 四強(下)

轉播:愛爾達體育3台

日職

13:00 千葉羅德 VS 日本火腿

17:00 西武獅 VS 歐力士猛牛

轉播:DAZN 2

中職

16:05 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 博斯運動、愛爾達體育2台

16:05 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN1、愛爾達體育4台

17:05 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育



TPBL季後賽

17:00 海神 VS 夢想家

轉播:緯來精采台、YouTube

日本職業橄欖球

13:00 神戶製鋼 VS 狂野武士 季軍賽 愛爾達體育1台

法網

17:00 第7日 單打第三輪 (上)

22:00 第7日 單打第三輪 (中)

(台灣時間6月1日凌晨)02:20 第7日 單打第三輪 (下)

轉播:愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動1台

F1

21:30 F1排位賽-西班牙站

轉播:緯來體育、愛爾達體育4台

