林俊易、葉宏蔚／詹又蓁拚新加坡公開賽決賽門票 今日賽事預告與轉播

林俊易。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有3場轉播，費城人將在主場釀酒人，費城派出32歲右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）主投，對決釀酒人左投霍爾（DL Hall）；教士隊在主場迎戰海盜，教士派出本季5勝2敗的右投皮維塔（Nick Pivetta）先發，海盜推出本季1勝6敗的29歲右投凱勒（Mitch Keller）；響尾蛇在主場迎戰國民隊，響尾蛇由本季5勝2敗的凱利（Merrill Kelly）先發，迎戰本季4勝1敗的國民右投厄文（Jake Irvin）。

請繼續往下閱讀...

新加坡羽球公開賽，闖進男單4強的台灣好手林俊易、挺進混雙4強的台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁，今天都將力拚決賽門票。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖球場面對富邦悍將，台鋼推出洋投後勁先發，面對悍將本土右投李東洺；統一獅在台南球場面對樂天桃猿，獅隊派出洋投飛力獅先發，面對桃猿洋投魔神樂；中信兄弟在洲際球場面對味全龍，由兄弟本土左投魏碩成迎戰味全洋投鋼龍。

法網第7日賽事，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將在男單第三輪，碰上奧地利選手米索利奇（Filip Misolic）；女單第2種子美國好手高芙（Coco Gauff）將在女單第三輪出賽，對決捷克選手布茲可娃（Marie Bouzkova）。敬請鎖定轉播。

MLB

06：40 釀酒人 VS 費城人 愛爾達體育2台

09：30 海盜 VS 教士 愛爾達體育2台、東森洋片、華視

09：35 國民 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台

新加坡羽球公開賽

12：00 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

13：00 千葉羅德 VS 日本火腿

17：00 西武獅 VS 歐力士猛牛

轉播：DAZN 2

中職

16：05 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 博斯運動、愛爾達體育2台

16：05 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN1、愛爾達體育4台

17：05 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育



TPBL季後賽

17：00 海神 VS 夢想家

轉播：緯來精采台、YouTube

日本職業橄欖球

13：00 神戶製鋼 VS 狂野武士 季軍賽 愛爾達體育1台

法網

17：00 第7日 單打第三輪 （上）

22：00 第7日 單打第三輪 （中）

（台灣時間6月1日凌晨）02：20 第7日 單打第三輪 （下）

轉播：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動1台

F1

21：30 F1排位賽-西班牙站

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法