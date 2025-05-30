晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「這根本不是好球！」 水手球星克勞佛爆氣怒嗆主審亂判

2025/05/30 18:55

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手隊當家游擊手克勞佛（J.P. Crawford）今天不滿主審A.佛雷契（Andy Fletcher）的好球帶判決，當場爆氣怒嗆主審亂判好壞球，遭到驅逐出場。水手隊與國民隊鏖戰至延長賽第10局，終場水手隊在主場以3比9輸球。

此戰6局下，水手隊當時以0比2落後，左打的克勞佛上場打擊面對國民先發左投戈爾（MacKenzie Gore），球數來到2好球時，戈爾丟一顆外角96.5英哩的四縫線速球，明顯偏離好球帶，但A.佛雷契卻當場判定好球、拉弓三振，讓克勞佛當場爆氣直接嗆主審，「這不是顆好球！」克勞佛還嗆他整場比賽的好球帶判得很糟糕。

水手打線第7局靠塔維拉斯（Leody Taveras）、威廉森（Ben Williamson）的適時安打得到2分追平比數。雙方正規9局打完仍是2比2，進入延長賽。不過，國民打線10局上灌進7分，包含貝爾（Josh Bell）的三分砲在內，水手10局下追回1分，最終吞下近5戰第4敗。

對於克勞佛不滿好球帶抗議遭到驅逐出場，水手總教練威爾森（Dan Wilson）賽後表示，「這是個艱難的判決，我理解，前幾天我們也遇到這種情況，有時真的很讓人沮喪。J.P.一直是我們非常可靠的選手。」

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（法新社）水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（法新社）

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中