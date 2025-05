MLB》「這根本不是好球！」 水手球星克勞佛爆氣怒嗆主審亂判

水手隊克勞佛不滿好壞球判決,當場怒嗆主審。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕水手隊當家游擊手克勞佛(J.P. Crawford)今天不滿主審A.佛雷契(Andy Fletcher)的好球帶判決,當場爆氣怒嗆主審亂判好壞球,遭到驅逐出場。水手隊與國民隊鏖戰至延長賽第10局,終場水手隊在主場以3比9輸球。

此戰6局下,水手隊當時以0比2落後,左打的克勞佛上場打擊面對國民先發左投戈爾(MacKenzie Gore),球數來到2好球時,戈爾丟一顆外角96.5英哩的四縫線速球,明顯偏離好球帶,但A.佛雷契卻當場判定好球、拉弓三振,讓克勞佛當場爆氣直接嗆主審,「這不是顆好球!」克勞佛還嗆他整場比賽的好球帶判得很糟糕。

水手打線第7局靠塔維拉斯(Leody Taveras)、威廉森(Ben Williamson)的適時安打得到2分追平比數。雙方正規9局打完仍是2比2,進入延長賽。不過,國民打線10局上灌進7分,包含貝爾(Josh Bell)的三分砲在內,水手10局下追回1分,最終吞下近5戰第4敗。

對於克勞佛不滿好球帶抗議遭到驅逐出場,水手總教練威爾森(Dan Wilson)賽後表示,「這是個艱難的判決,我理解,前幾天我們也遇到這種情況,有時真的很讓人沮喪。J.P.一直是我們非常可靠的選手。」

