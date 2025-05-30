MLB》「這根本不是好球！」 水手球星克勞佛爆氣怒嗆主審亂判

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手隊當家游擊手克勞佛（J.P. Crawford）今天不滿主審A.佛雷契（Andy Fletcher）的好球帶判決，當場爆氣怒嗆主審亂判好壞球，遭到驅逐出場。水手隊與國民隊鏖戰至延長賽第10局，終場水手隊在主場以3比9輸球。

此戰6局下，水手隊當時以0比2落後，左打的克勞佛上場打擊面對國民先發左投戈爾（MacKenzie Gore），球數來到2好球時，戈爾丟一顆外角96.5英哩的四縫線速球，明顯偏離好球帶，但A.佛雷契卻當場判定好球、拉弓三振，讓克勞佛當場爆氣直接嗆主審，「這不是顆好球！」克勞佛還嗆他整場比賽的好球帶判得很糟糕。

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水手打線第7局靠塔維拉斯（Leody Taveras）、威廉森（Ben Williamson）的適時安打得到2分追平比數。雙方正規9局打完仍是2比2，進入延長賽。不過，國民打線10局上灌進7分，包含貝爾（Josh Bell）的三分砲在內，水手10局下追回1分，最終吞下近5戰第4敗。

對於克勞佛不滿好球帶抗議遭到驅逐出場，水手總教練威爾森（Dan Wilson）賽後表示，「這是個艱難的判決，我理解，前幾天我們也遇到這種情況，有時真的很讓人沮喪。J.P.一直是我們非常可靠的選手。」

The Mariners' J.P. Crawford understandably was quite displeased with this brutal strike 3 call from home plate umpire Andy Fletcher.



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水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（法新社）

水手隊克勞佛不滿好壞球判決，當場怒嗆主審。（美聯社）

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