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中職》台中大巨蛋有影 洪總喊話「高雄很需要！」

2025/05/30 16:41

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台中市政府前天宣布大巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上的多功能場館，提供棒球等大型體育賽事，及舉辦大型演唱會等藝文表演活動，最快4年後台中就有大巨蛋，同時，新北市也在積極「孵蛋」。

台鋼雄鷹大本營在高雄，目前主場在澄清湖球場，眼見台北大巨蛋啟用後帶來的驚人效益，台中市和新北市也躍躍欲試，台鋼總教練洪一中喊話，「高雄很需要！」只是洪總也強調，「這樣講是我們自己的需求，但政府單位會評估營運效益，最主要還是錢的問題，有沒有辦法養這顆蛋。」

洪總指出，日本天氣這麼涼爽，巨蛋有6、7顆，他們也可以不要蓋巨蛋，用室外球場就好，蓋巨蛋就是要讓觀眾看球舒適，「就現實面來講，高雄下雨天數多，炎熱天氣讓人受不了，比日本還更需要巨蛋，」

洪總進一步表示，高雄大型運動賽事都是在室外，尤其是暑假，那一種熱不是一般人能承受的，現在全球極端氣候，不是38、40度，就是連下好幾天大雨，在戶外運動滿辛苦的，連觀眾看球都不舒服。

洪總說，台北有大巨蛋，高水準職業球隊就會想來，這兩年都有日本職棒來台比賽，甚至大聯盟也會評估台灣海外賽的可能性，至於巨蛋若在高雄營運績效如何，「這我不知道，你問我需求，當然是有。」

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