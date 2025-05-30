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中職》日媒稱徐若熙「台灣佐佐木朗希」 葉總：比較像山本由伸

2025/05/30 16:51

味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕日本媒體《東スポWEB》撰文稱讚徐若熙是「台灣佐佐木朗希」，並爆料日職豪門軟銀將他列為重點補強目標，味全龍總教練葉君璋認為，徐若熙的能力不輸佐佐木朗希，投球型態比較像山本由伸。

葉君璋指出，佐佐木是很優秀的投手，徐若熙只大1歲，兩人的能力應該不相上下，只是徐若熙的最快球速稍微差了一點，差別最大的是身材，徐若熙沒有佐佐木那麼高壯，但徐若熙好的控球比較好，對比賽的解讀能力也更成熟，面對大場面的抗壓力也很強。

葉君璋覺得，真要與某位投手相比，徐若熙的投球型態應該比較像山本由伸，不論球種、球速、或身材條件，大部分的能力都很接近，只是山本由伸更「精」，「佐佐木朗希很有能力，但是棒球不是只靠那些東西。」

徐若熙季後可以申請旅外自由球員資格，從開季就受到美日職棒球團高度關注，也是媒體的熱門話題，葉君璋認為，如果徐若熙真的旅外，這個過程就是好的，因為這段時間最難熬，「等他真的出去，也許會覺得，好險今年有這個壓力，如果因為這個壓力，造成他沒辦法出去，那也沒關係。」

據了解，軟銀對爭取徐若熙確實有很高的興趣，現任球隊顧問、有4年大聯盟資歷的前日職名捕城島健司，近期內可能代表球隊來台觀察徐若熙。

味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）

味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）

味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）

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