中職》台中即將也有大巨蛋 平野惠一：太棒了！

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台中市長盧秀燕日前宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區「創研一」，容納3萬人以上採BOT招商興建，目標2030年完工，中信兄弟總教練平野惠一表示，從球隊的角度來看，這對台灣棒球是正面的，「真的太棒了！」

平野指出，新北、台中都計畫蓋大巨蛋，讓台灣有更多室內球場可用，比較不容易受到天氣影響，觀眾在下雨天也可以舒服看球，「台灣願意協助棒球建立更好的環境，這讓人很開心，球隊不能辜負大家的期待，要吸引更多觀眾進場，甚至吸引海外的球迷。」

請繼續往下閱讀...

平野認為，台灣雖然比較小，新北、台中繼台北後也蓋大巨蛋，也許有人覺得太多了，但中職觀眾人數去年在台北大巨蛋啟用後創下新高，他會以正面態度看待台灣的第2個大巨蛋產生，「我不敢做什麼建議，如果有更多的室內球場，以我的立場來說，是很感激的。」

日本含屋頂加蓋的西武巨蛋共有6座巨蛋球場，平野透露，他個人最喜歡東京巨蛋，「我是體型比較不大隻的球員，如果是視覺很大、很寬廣的球場，不自覺就想要出力，打擊機制可能會亂掉，東京巨蛋看起來比較窄，打起來會比較舒服。」

平野表示，陸續有日職球隊、日本國家隊來台北大巨蛋比賽，他所獲得的資訊都是台北大巨蛋很大、很遠、全壘打不容易出現，畢竟球迷喜歡看全壘打，日本很多巨蛋為此稍有修改，或在兩側增加觀眾席，或把全壘打牆往前移，希望出現更多全壘打，讓球迷看得更開心。

平野認為，台灣再多1個巨蛋，對國家隊也會有影響，如果參加國際賽，要去日本或韓國的巨蛋比賽，以前台灣沒有巨蛋，可能對場地比較不適應，現在可以先在台北大巨蛋訓練、打熱身賽，提前熟悉人工草皮、室內高度與視野這些細節，到比賽現地可以更快適應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法