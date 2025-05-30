晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台中即將也有大巨蛋 平野惠一：太棒了！

2025/05/30 17:54

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台中市長盧秀燕日前宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區「創研一」，容納3萬人以上採BOT招商興建，目標2030年完工，中信兄弟總教練平野惠一表示，從球隊的角度來看，這對台灣棒球是正面的，「真的太棒了！」

平野指出，新北、台中都計畫蓋大巨蛋，讓台灣有更多室內球場可用，比較不容易受到天氣影響，觀眾在下雨天也可以舒服看球，「台灣願意協助棒球建立更好的環境，這讓人很開心，球隊不能辜負大家的期待，要吸引更多觀眾進場，甚至吸引海外的球迷。」

平野認為，台灣雖然比較小，新北、台中繼台北後也蓋大巨蛋，也許有人覺得太多了，但中職觀眾人數去年在台北大巨蛋啟用後創下新高，他會以正面態度看待台灣的第2個大巨蛋產生，「我不敢做什麼建議，如果有更多的室內球場，以我的立場來說，是很感激的。」

日本含屋頂加蓋的西武巨蛋共有6座巨蛋球場，平野透露，他個人最喜歡東京巨蛋，「我是體型比較不大隻的球員，如果是視覺很大、很寬廣的球場，不自覺就想要出力，打擊機制可能會亂掉，東京巨蛋看起來比較窄，打起來會比較舒服。」

平野表示，陸續有日職球隊、日本國家隊來台北大巨蛋比賽，他所獲得的資訊都是台北大巨蛋很大、很遠、全壘打不容易出現，畢竟球迷喜歡看全壘打，日本很多巨蛋為此稍有修改，或在兩側增加觀眾席，或把全壘打牆往前移，希望出現更多全壘打，讓球迷看得更開心。

平野認為，台灣再多1個巨蛋，對國家隊也會有影響，如果參加國際賽，要去日本或韓國的巨蛋比賽，以前台灣沒有巨蛋，可能對場地比較不適應，現在可以先在台北大巨蛋訓練、打熱身賽，提前熟悉人工草皮、室內高度與視野這些細節，到比賽現地可以更快適應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中