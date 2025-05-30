中職》陳鏞基寫史上首見紀錄 統一逆轉樂天保住龍頭！

統一獅老將陳鏞基開轟。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅陳傑憲今天生涯首度拿魚雷棒就擊出致勝安打，新秀田子杰補上生涯首安，加上陳鏞基上演史上最年長的又轟又盜紀錄，率隊以8：3中止4連敗，今晚確定保住上半季龍頭。

獅隊開場並不順，先發洋投布雷克開賽就被樂天桃猿連續5名打者上壘，猛掉3分，獅隊受到「首局症」所苦，已連續4場首局就掉分，讓野手開賽就面臨落後的壓力。本季獅隊首局狂掉19分，排名聯盟倒數第3多，首局6次守備失誤更是聯盟倒數第2，只有台鋼雄鷹更糟糕。

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布雷克開賽就面對困境，「台灣隊長」挺身援護他，5月打擊狀況不佳的陳傑憲，今天首度拿出「魚雷棒」站上打擊區，前2打席棒打黃子鵬，包括2局下更在2出局擊出值千金的超前分安打，率隊單局猛攻4分大局，一舉逆轉戰局。

獅隊3局下攻勢再起，單局4安狙擊黃子鵬，擔任九棒的右外野手田子杰更敲生涯首安，外帶1分打點，助隊單局再攻2分。前3局結束，獅隊以6：3領先樂天。

扛下獅隊四棒的41歲陳鏞基，今天更化身超級老鬼，4局下盜壘成功，7局下再敲2分彈，以41歲321天之齡寫下史上最老單場又盜又轟紀錄，也是第一位能繳出如此表現的40歲選手。

獅隊上週「恐象症」發作，在台南3連戰慘遭中信兄弟橫掃，賽前處於4連敗的低潮，今天對樂天上演逆轉秀，確定上半季龍頭不會被另一地對上中信兄弟的味全龍超車。

統一獅老將陳鏞基開轟。（統一獅提供）

統一獅老將陳鏞基開轟。（統一獅提供）

統一獅老將陳鏞基開轟。（統一獅提供）

統一獅陳傑憲。（統一獅提供）

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