晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》孫易磊首度挨轟掉分、仍獲中繼成功 「孫正義」連線助火腿摘勝

2025/05/30 20:04

孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場迎戰千葉羅德，台灣20歲新星孫易磊今天後援掉1分，包含在日職一軍賽場首次被敲全壘打。火腿最後以4比1贏球，孫易磊仍收下本季第2次中繼成功。

火腿隊打線第5局先靠清宮幸太郎的適時安打得到1分，第6局火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）擊出兩分砲、本季第10轟出爐，幫助火腿追加保險分。

台灣火球男孫易磊第8局登板，被羅德首名打者山本大斗擊出左外野陽春砲。這是孫易磊在日職一軍首次挨轟、同時也是首次掉分。孫易磊及時穩定，先讓羅德打者友杉篤輝敲二壘上空飛球被接殺，接著三振羅德開路先鋒藤原恭大，再讓羅德打者藤岡裕大鍬左外野飛球出局，完成投球工作。

火腿球星萬波中正8局下纏鬥11球，最後逮中羅德右投菊地吏玖一顆146公里速球，擊出右外野陽春砲追加保險分，萬波中正本季第10轟出爐，助火腿收下勝利。

總計孫易磊後援1局被敲1安就是陽春砲，賞1次三振，失掉1分，賽後防禦率為1.80，最快丟到153公里。孫易磊收下本季第2次中繼成功。

火腿21歲新星達孝太先發6.2局用114球失1分，摘得本季第2勝，賽後防禦率為0.46。火腿守護神田中正義後援1局無失分，收下本季第9次救援成功。

此外，這是孫易磊與田中正義的「孫正義」組合首次的8、9局連線，最終幫助火腿守住戰果，持續暫居太平洋聯盟龍頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中