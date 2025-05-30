日職》孫易磊首度挨轟掉分、仍獲中繼成功 「孫正義」連線助火腿摘勝

孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場迎戰千葉羅德，台灣20歲新星孫易磊今天後援掉1分，包含在日職一軍賽場首次被敲全壘打。火腿最後以4比1贏球，孫易磊仍收下本季第2次中繼成功。

火腿隊打線第5局先靠清宮幸太郎的適時安打得到1分，第6局火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）擊出兩分砲、本季第10轟出爐，幫助火腿追加保險分。

請繼續往下閱讀...

台灣火球男孫易磊第8局登板，被羅德首名打者山本大斗擊出左外野陽春砲。這是孫易磊在日職一軍首次挨轟、同時也是首次掉分。孫易磊及時穩定，先讓羅德打者友杉篤輝敲二壘上空飛球被接殺，接著三振羅德開路先鋒藤原恭大，再讓羅德打者藤岡裕大鍬左外野飛球出局，完成投球工作。

火腿球星萬波中正8局下纏鬥11球，最後逮中羅德右投菊地吏玖一顆146公里速球，擊出右外野陽春砲追加保險分，萬波中正本季第10轟出爐，助火腿收下勝利。

總計孫易磊後援1局被敲1安就是陽春砲，賞1次三振，失掉1分，賽後防禦率為1.80，最快丟到153公里。孫易磊收下本季第2次中繼成功。

火腿21歲新星達孝太先發6.2局用114球失1分，摘得本季第2勝，賽後防禦率為0.46。火腿守護神田中正義後援1局無失分，收下本季第9次救援成功。

此外，這是孫易磊與田中正義的「孫正義」組合首次的8、9局連線，最終幫助火腿守住戰果，持續暫居太平洋聯盟龍頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法