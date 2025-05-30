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TPBL季後賽》林書豪23分領軍 國王9人上陣照樣痛宰戰神

2025/05/30 19:30

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今在季後賽首戰火力全開，全隊4名球員得分上雙，林書豪貢獻全隊最高23分，率隊以111：88痛宰台北台新戰神，系列賽取得1：0領先。

國王這次季後賽榮膺頭號種子，碰上從季後挑戰賽脫穎而出的戰神，外界普遍看好國王能夠過關。不過，季後賽首戰和亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰強碰，國王只能兵分兩路出擊，僅剩9人在台灣出賽，另外9人遠征蒙古。

即便人數劣勢，國王開賽依舊打得強勢，開局在林書豪帶領下打出11：2攻勢，戰神靠著錢肯尼上籃得分止血，只能一路苦追，首節打完國王暫時以11分領先。

第2節國王火力依舊，上半場林書豪一人包辦15分、6籃板，沃許本貢獻11分，率隊兩節打完取得52：35大幅領先。戰神方面，雷蒙恩半場拿下12分全隊最高。

易籃後，戰神持續緊追，全隊找到外線準星，輪流命中三分球，陳文宏的三分彈助隊回到個位數差距，但國王也很快還以顏色，桑尼、林書豪接力得分，再次回到雙位數差距，也不給對手任何機會，穩穩收下勝利。

國王今天4人得分破20分，林書豪攻下全隊最高23分、9籃板，桑尼22分、14籃板，沃許本也有21分進帳；戰神方面，雷蒙恩砍下25分、7籃板，錢肯尼13分。

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

新北國王沃許本。（記者方賓照攝）新北國王沃許本。（記者方賓照攝）

新北國王桑尼。（記者方賓照攝）新北國王桑尼。（記者方賓照攝）

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