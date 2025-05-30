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BCL》MVP盧峻翔繳7分沒差 領航猿照樣擊敗國王闖進冠軍戰

2025/05/30 19:42

盧峻翔。（取自BCL官網）盧峻翔。（取自BCL官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG新科冠軍桃園領航猿今天在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰，靠著瓊斯繳出全隊最高23分，終場以81：62擊敗只有9人出賽的新北國王，闖進明晚冠軍戰也確定拿下BCL正賽門票。

領航猿在BCL資格賽小組賽取得6戰全勝，以分組第1挺進4強，國王則拿下4勝2負，獲得分組第2，兩隊在4強戰正面交鋒。

不過，由於目前TPBL正進行季後賽，國王今天只能兵分兩路出擊，由老將洪志善、林金榜等人領軍出征蒙古，並由陳俊男、王柏智、洪志善搭配強森和艾夫伯先發；領航猿先發為陳昱瑞、白曜誠、盧峻翔、瓊斯以及伯朗。

領航猿開賽隨即取得領先，即便一度被國王追上，但他們很快穩住陣腳，加上林子洧該節尾聲上籃放進壓哨2分，領航猿首節打完取得9分領先。領航猿在次節依舊維持領先優勢，瓊斯上半場拿下12分全隊最高，陳力生和白曜誠都進帳7分，助隊兩節打完取得44：34領先。

易籃後，國王持續緊追，並在末節靠著艾夫伯發揮追到4分落後，但領航猿很快回神，伯朗、布依德接力得分再度擴大領先，也不給對手任何機會，穩穩收下冠軍戰門票也確定闖進BCL正賽。

領航猿瓊斯拿下全隊最高23分、12籃板，李家慷12分次之，倒是雙料MVP盧峻翔今天手感不理想，全場8投1中只拿7分、5籃板。國王部分，艾夫伯繳出全場最高26分、9籃板，強森拿下11分、20籃板。

瓊斯。（取自BCL官網）瓊斯。（取自BCL官網）

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