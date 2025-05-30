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TPBL季後賽》9人戰隊出擊不習慣！林書豪：好笑的球員不在氣氛有差

2025/05/30 20:24

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天在TPBL季後賽首戰僅9人輪番上陣，依舊打得相當強勢，4名球員得分突破20分，林書豪繳出全隊最高23分，助隊以111：88痛宰台北台新戰神，系列賽取得1：0領先。

頭號種子國王在季後賽首輪碰上從季後挑戰賽出線的戰神，但首戰剛好碰上亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰，只能兵分兩路出擊，今天僅剩林書豪、林書緯等9名球員在台灣坐鎮。

即便如此，國王表現依舊出色，最多曾領先達28分，除了4名球員得分上雙，籃板數也大勝戰神28個，林書豪繳出全隊最高23分、9籃板，桑尼22分、14籃板，沃許本21分、11籃板，曼尼高貢獻20分。

林書豪認為，球隊今天除了第3節，整體來說防守表現都滿好的，希望接下來能夠維持48分鐘都有同樣強度的表現。

對於今天只有9名球員出賽，林書豪說：「肯定有影響，板凳都沒人。有很多好笑的本土球員都不在，感覺氣氛不一樣，肯定是很想念他們，加上教練團跟後勤人員都拆成兩隊，但我們就盡力去做我們能做的。」

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

新北國王林書豪。（記者方賓照攝）新北國王林書豪。（記者方賓照攝）

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