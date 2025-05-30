世壯運》雙北世壯運落幕！勁歌熱舞+五彩煙火 相約下屆日本關西見

世壯運閉幕煙火。（記者陳逸寬攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會，30日於新北市美術館舉辦閉幕典禮，雙北市多日陰雨在今天放晴，來自107個國家、2萬5千多位選手與隊職員相聚在美術館戶外園區的大草坪，以音樂、舞蹈、光雕與煙火中互道珍重告別，相約下一屆日本關西世壯運再見。

閉幕典禮於新美館戶外園區登場，結合科技藝術和聲光設計，為觀眾與來自世界各地的運動員，呈現兼具視覺震撼與情感共鳴的雙重饗宴，開場節目「壯大吧！我們」，回顧賽會精采瞬間，樂團草屯囝仔以Full band的演出，搭配「舞空術」和「T.s.d鐵四帝文化藝術創意團隊」，將台灣民俗元素融入流行音樂，帶動現場氣氛。

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隨著夜幕低垂，燈光與音樂讓活動更加熱烈，各項目運動員代表進場，象徵榮耀共享、文化並存，接著再由世壯運主題曲主唱葛西瓦，與舞者共演〈敬夢想 Non-Stop〉組曲，將現場氛圍瞬間點燃，轉化為全民共享的慶典。

國際壯年運動總會（IMGA）會長Sergii Bubka感謝來自全球的壯年選手展現運動無界、人生無限的精神，也肯定雙北合力舉辦這場國際賽會所展現的專業與溫度，新北市長侯友宜表示，在過去這兩週，他不僅以市長的身分，也以選手、球迷的身分，參加雙北世壯運，他從多位高齡選手奮戰不懈的精神，看見運動為人生創造的無限可能。

台北市長蔣萬安表示，世壯運不像奧運追求專業，而是一場屬於所有人都能參加的運動嘉年華，創造無數平凡而偉大的瞬間，蔣萬安也分享自己參與壁球比賽的經驗，他輸給對手「可惜對手沒拿到金牌，不然我就可以說自己只輸給金牌」他感謝世壯運讓人能驕傲的說出「我運動，故我在」。

隨後主辦單位將IMGA會旗正式交接予下屆主辦城市日本關西，關西世壯運組委會長松本正義接旗並表示，將延續本屆賽事熱情，熱切歡迎世界各地朋友2027年共襄盛舉。

閉幕式用友誼、音樂與五彩煙火，向所有參與人員致敬，並將榮耀交棒給2027年關西世壯運，期待再次於運動場上相聚。

味全龍啦啦隊小螞蟻與輔仁大學啦啦隊合作演出。（記者陳志曲攝）

世壯運主題曲主唱葛西瓦，與舞者共演〈敬夢想 Non-Stop〉組曲。（記者陳志曲攝）

雙北世界壯年運動會以歡樂精彩的音樂會，向所有選手道珍重再見。（記者翁聿煌攝）

世壯運閉幕煙火。（記者陳逸寬攝）

雙北市長頒發感謝狀給志工。（記者陳志曲攝）

跆拳道選手羅嘉翎（中）參與開場活動。（記者陳志曲攝）

金氏世界紀錄最年長羽球選手林友茂（中）進場。（記者陳志曲攝）

關西世壯運組委會會長松本正義（右）揮舞會旗。（記者陳志曲攝）

閉幕煙火秀。（記者陳志曲攝）



閉幕煙火秀。（記者陳志曲攝）

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