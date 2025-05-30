日職》本季最強守護神！巨人古巴強投開季24場0失分 連6年單季20SV

讀賣巨人終結者R.馬丁尼茲。（資料照，記者王藝菘攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人古巴終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）今天後援1局無失分，幫助巨人軍在客場以4比1擊敗中日龍。這是R.馬丁尼茲從今年開幕戰起連續24場0失分，追平巨人球團最高紀錄，同時這也是R.馬丁尼茲連6年達成單季至少20次救援成功。

中日龍第一局先靠上林誠知首局首打席陽春砲先馳得點，巨人軍打線第6局靠卡貝吉（Trey Cabbage）的二壘安打、若林樂人的三壘安打，單局進帳2分超前比數。第7局巨人再靠泉口友汰的二壘安打追加2分保險分。

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R.馬丁尼茲第9局登板關門，雖然先被中日龍打者板山祐太郎敲一壘安打，他讓中日龍捕手木下拓哉敲雙殺打，再三振中日龍打者村松開人，幫助巨人軍收下2連勝。R.馬丁尼茲此戰1局用13球無失分，收本季第20次救援成功，防禦率仍是完美的「0」。

根據日媒《體育報知》報導，R.馬丁尼茲開季起連24場0失分，追平前巨人明星左投山口鐵也保持的隊史最多紀錄。R.馬丁尼茲連6年單季至少20次救援成功，這是日職史上第10人達成此壯舉。

R.馬丁尼茲去年季後離開中日龍，今年轉戰豪門球隊讀賣巨人。R.馬丁尼茲本季出賽24場，拿到1勝、2次中繼成功，20次救援成功，共投23.2局被敲12安，賞22次三振，被打擊率1成50，每局被上壘率僅0.76。

R.馬丁尼茲在日職一軍8個賽季，累積186次救援成功，今年有機會達成生涯200次救援成功的里程碑。

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