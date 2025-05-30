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中職》全壘打互轟！許基宏關鍵滿貫彈 中信兄弟逆轉味全龍

2025/05/30 20:54

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟與味全龍今天在洲際球場用全壘打互別苗頭，味全敲出3發都是陽春彈，中信只用1發滿貫彈就完全抵銷，靠許基宏7局下驚天一棒逆轉戰局，中信以6：4力挫味全，最近拉出一波8戰7勝，拉下最近3連敗的味全升至戰績第2，

味全6局上趁中信換投伍立辰，由朱育賢、蔣少宏相繼開砲以3：2拿回領先，但中信7局下靠3次保送攻佔滿壘，許基宏於2好3壞2出局滿壘的關鍵時刻，逮住林子昱的偏高直球轟出超大號滿貫彈，助中信以以6：3再次超前，郭天信8局上趁中信換投王凱程也開砲，卻只扳回1分。

總教練平野惠一指出，許基宏不愧是球隊的第4棒，那1棒對球隊的幫助非常大，確實是非常棒的1個打席，這場選手們都很努力，尤其岳東華、高宇杰、王威晨在7局下都選到保送，把壘包堆滿讓許基宏有打點機會，表現也同樣重要。

先發投手黃博多用94投5局就退場，雖只被打3支安打卻有5次四死球，平野認為，黃博多這場的控球不是很穩，變化球經常滑掉，從右打者的頭部旁邊飛過，雖然不容易讓打者鎖定球路，畢竟壞球太多了點，球數的消耗也很大，沒能投到6局甚至7局。

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏敲滿貫砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟許基宏獲單場MVP。（記者廖耀東攝）中信兄弟許基宏獲單場MVP。（記者廖耀東攝）

味全龍朱育賢。（記者廖耀東攝）味全龍朱育賢。（記者廖耀東攝）

味全龍蔣少宏開轟。（記者廖耀東攝）味全龍蔣少宏開轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手黃博多。（記者廖耀東攝）中信兄弟投手黃博多。（記者廖耀東攝）

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