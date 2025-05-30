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中職》驚悚！陳真臉部觸身球 范國宸想到當年葉君璋血流如注

2025/05/30 20:59

富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將今天狂掃18安，先發9棒全員敲安，申皓瑋貢獻雙響砲，最終富邦就以9：5擊敗台鋼雄鷹。

今天澄清湖鷹邦戰出現驚悚一幕，8局上富邦進攻，陳真打擊，台鋼投手伍祐城投球不慎往陳真臉部招呼，結果陳真下巴被砸中當場倒地隨即傷退；富邦球團表示，陳真遭頭部觸身球擊中下巴，下巴外傷先行下場治療，後續會就醫檢查。

申皓瑋說，他從來沒在現場看過臉部觸身球，當下看到陳真臉部被砸中嚇一跳，滿危險的，很怕打到臉頰骨，希望他沒事。

陳真下巴挨球吻當下，范國宸在二壘壘包上，他說，伍祐城很明顯是手滑掉，絕對不是故意的，當時他在二壘看得非常清楚，太恐怖了，希望陳真平安。

范國宸說，以前他是興農牛迷，印象最深刻的就是葉總（當時葉君璋擔任興農牛捕手）臉部被球砸到臉部，當場倒地血流如注，這一幕實在太恐怖，至今仍記憶猶新。

富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）

富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）

富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）

富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）

富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將陳真挨臉部觸身球。（記者李惠洲攝）

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