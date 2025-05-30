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法網》球后莎巴蓮卡勇闖16強 羅蘭加洛斯3連勝僅失10局

2025/05/30 21:10

世界球后莎巴蓮卡。（美聯社）世界球后莎巴蓮卡。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽女單第3輪，白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）手感發燙，6：2、6：3擊敗塞爾維亞對手達妮洛維琪（Olga Danilovic），3連勝、1盤未失挺進女單16強，下個對手為美國16種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

「我對這場勝利非常高興。」擁有澳洲公開賽（2023、2024年）、美國公開賽（2024年）共3座大滿貫冠軍的莎巴蓮卡，此役打出17個致勝球，但也出現15次非受迫失誤，關鍵在於頭號種子5度破發，較WTA女單排行34的達妮洛維琪多了3次，一路壓制下直落二出線，也持續朝著職業生涯首座法網金盃邁進，本屆巴黎羅蘭加洛斯3戰僅掉10局的莎巴蓮卡說：「達妮洛維琪是位鬥士，我知道會有場硬仗。她打得就像世界前10高手，相信她的排名很快就會達成。」

27歲的莎巴蓮卡近況甚佳，已是近3年來唯一每個賽季都躋身澳網、法網女單16強的球星，擅長硬地作戰的她，紅土大滿貫最佳績為2023年4強，今年被各界看好更上層樓。

世界球后莎巴蓮卡。（路透）世界球后莎巴蓮卡。（路透）

世界球后莎巴蓮卡直落二勝出，賽後與塞爾維亞對手達妮洛維琪擁抱致意。（法新社）世界球后莎巴蓮卡直落二勝出，賽後與塞爾維亞對手達妮洛維琪擁抱致意。（法新社）

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