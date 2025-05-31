韓職》球迷遭砸傷身亡事件釀風波 NC恐龍威脅當地政府要搬家

韓職NC恐龍主場昌原NC球場。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職NC恐龍主場昌原NC球場今年3月29日發生球迷被砸傷身亡不幸的悲劇，導致這座球場一度關閉，NC恐龍直到昨天才重新回到熟悉的主場作戰。如今NC恐龍球團不滿昌原市政府的後續處理方式，讓球隊執行長李鎮萬表態「威脅」要搬家，並且找回新的主場根據地。

這起球迷不幸被砸傷身亡的事故，導致NC恐龍的主場被迫關閉，而且昌原市政府對於事件的處理讓NC恐龍球團相當不滿。NC恐龍在5月初一度找蔚山文殊棒球場當作臨時主場，並進行6場主場賽事。NC恐龍直到昨天（5月30日）回到熟悉的昌原NC球場，NC恐龍該場比賽最後以1比7敗給韓華鷹，NC恐龍目前以23勝25敗2和排韓職10隊中第8名。

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《韓聯社》報導，對於NC恐龍與昌原市政府的不和，李鎮萬昨晚受訪直言，「這次事件讓我們反思所處的環境，以及我們在這裡度過的時光，我們將探索建立在互信基礎的夥伴關係。儘管面臨各種挑戰，我們一直努力在當地社區努力扎根，但我認為這些努力沒有獲得認可，相反地，我們反而受到不合理的對待。我認為現狀不是解決辦法。」

韓職NC恐龍主場昌原NC球場。（資料照，歐新社）

李鎮萬也提到NC恐龍不會立即搬遷主場，下個賽季要前去新城市會很困難，「我們需要與昌原（市政府）討論這個問題，但我不會在這裡給出時間表，會探索所有可能性，目前我不會指定任何城市。我只希望球隊不會受到外部因素和外界利益的干擾，能夠專注於棒球，同時讓球迷在安全的環境中享受比賽。」

李鎮萬指出，由於錯失多場主場賽事，讓NC恐龍損失約40億韓元（約290萬美元），而且長時間讓球隊在客場比賽，也影響NC恐龍選手們的表現，「我們已經明確告知昌原（市政府），為了讓我們繼續在這裡打棒球，市政府必須採取一些措施，我們的要求包含彌補經濟損失。我們在等待市政府的回應，但與此同時，我們也會尋找潛在的新主場。」

昌原市政府透過聲明表示，「職業球團市重要的當地資產，可以與我們的居民共同成長，我們將加強與球隊的溝通合作，確保恐龍隊的選手能在更好的環境中打棒球。」

昌原NC球場是2019年啟用的球場，根據《韓聯社》指出，NC恐龍球團當時就支付330億韓元，取得25年的租期。如果NC恐龍要「搬遷」，李鎮萬將評估是否申請退還相關費用。

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