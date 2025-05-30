BCL》擊敗國王晉級正賽 卡總：我也想再對決萊恩但沒辦法

領航猿主帥卡米諾斯。（取自BCL官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰，以81：62擊敗只有9人出賽的新北國王，晉級冠軍戰也收下BCL正賽門票。主帥卡米諾斯談起對決國王，他表示，對方還在比季後賽且也非完整陣容，很想對決萊恩，但這沒辦法，感覺也有點奇特。

領航猿今天在4強賽對決國王，即便一路領先，但在末節一度被對手追上，最後成功挺過亂流，收下勝利。對於球員表現，卡米諾斯說：「這是我預期的比賽，因為1週前，我們才拿下總冠軍，我們的腎上腺素很高，而在拿下後，球員會回到比較冷靜的狀態，所以對於球員來說，是很難找到節奏的，再加上這場比賽的節奏很慢，很難找到節奏，幸運的是，我們在第4節找回我們比賽的感覺，也是我們能夠拉開比賽的關鍵。」

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對於在BCL和國王再度交鋒，卡米諾斯說：「我認為沒什麼特別的，我們知道他們目前同時在比台灣正在比季後賽，所以這並不是他們最完整的陣容，我也想跟萊恩對決，但是我知道這是不可能的，所以這個感覺有點奇特，我知道他們的行程上有困難，對他們來說要分兩隊是很困難的，尤其他們在台灣也有重要的比賽。」

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