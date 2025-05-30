BCL》領航猿明和烏蘭巴托野馬爭冠 卡總提出想法

桃園領航猿。（取自BCL官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強賽，以81：62擊敗新北國王，挺進明天冠軍戰，將和地主烏蘭巴托野馬爭冠，國王則要在季軍戰碰上雅加達明燈。

領航猿稍早在4強賽擊敗國王闖進冠軍賽，而烏蘭巴托野馬則以85：79打敗雅加達明燈晉級，兩隊明晚9點在冠軍賽會師。

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雖然以全勝之姿闖進冠軍戰，但領航猿主帥卡米諾斯認為不能掉以輕心，「面對明天的冠軍賽的關鍵就是要好好恢復，目前保持全勝並不代表任何事情，因為在進到冠軍賽後，一切都是重新來過。」

不過，卡米諾斯認為，可以利用今天比賽調整也是一個優勢，「今天比較好的是因為我們可以用今天的比賽，讓自己回到比賽的感覺。如果我們在明天的比賽能夠回到之前冠軍賽的狀態，明天的比賽就會有所不同，但是我們仍需要保持專注度跟侵略性。」

今天繳出全隊最高23分、12籃板的瓊斯認為，其實到了現在這個時候，很容易被外界很多事情影響而分心，「像是PLG賽季已經結束，但是我們必須要保持專注在每一場比賽，不要被成績或者外在的事情影響，只要專注在眼前的對手，然後去跟國際上不同國家的隊伍比賽。」

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