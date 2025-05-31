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鮑里尼闖法網女單16強 台灣選手混雙首輪止步

2025/05/31 04:15

〔中央社〕義大利女將鮑里尼（Jasmine Paolini）今天在法國網球公開賽第3輪以6比4、6比1，打敗烏克蘭選手斯塔羅杜布采娃（Yuliia Starodubtseva），晉級女單16強。

法新社報導，鮑里尼是本屆法網第4種子，也是去年溫布頓網球錦標賽與法網的女單亞軍。

她在本屆法網16強的對手將是第13種子、烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與美國好手培拉（Bernarda Pera）之間的勝方。

另外，名列第8種子、巴黎奧運女單冠軍的中國選手鄭欽文，稍早以6比3、6比4擊退加拿大青少女對手姆波科（Victoria Mboko），晉級16強。她將在16強對決第19種子的俄羅斯女將薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）。

此外，法網混雙第1輪，台灣女子好手吳芳嫺今天與荷蘭選手佛畢克（Sem Verbeek），以6比7（5比7）、2比6，不敵中國女將蔣欣玗與美國選手蓋洛威（Robert Galloway）的組合。

此外，台灣女將詹皓晴與摩納哥的奈斯（Hugo Nys）在混雙第1輪，以4比6、3比6，被第3種子的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）與瓦瓦索里（Andrea Vavassori）淘汰。1140531

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