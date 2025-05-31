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法網》4冠后史薇泰克生日快樂 紅土大滿貫狂飆24連勝

2025/05/31 07:02

史薇泰克。（美聯社）史薇泰克。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕壽星史薇泰克（Iga Swiatek）以6：2、7：5 擊敗羅馬尼亞對手克里絲蒂安 （Jaqueline Cristian），波蘭第2種子連續第7年晉級法國網球公開賽女單16強，也締造紅土大滿貫24連勝，持續朝著第5冠邁進。

「我很高興最後1局表現穩定，沒有輕易丟掉分數，每當我給她機會，她總卯足全力牢牢抓住。」史薇泰克激戰1小時54分鐘，次盤冷靜化解所有6個被破發點，硬是擋住克里絲蒂安逆襲，「這是場精彩的比賽，我們都打得很好。非常高興晉級，也對自己的表現感到滿意。」史薇泰克只差1勝，就追平莎莉絲（Monica Seles）保有的法網25連勝次長紀錄；至於公開年代巴黎羅蘭加洛最多連勝，則為艾芙特（Chris Evert）的29場。

5月31日滿24歲的史薇泰克，提前送給自己生日禮物，這位前世界球后5座大滿貫金盃當中，多達4座來自法網，曾於2020、2022、2023、2024年掄元的她，持續追逐第5冠、4連霸，而她慶生之後，將與哈薩克12種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）爭奪8強門票；至於後者則以2個6：2輕取2017年法網冠軍的拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）。

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