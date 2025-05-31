法網》衛冕者艾卡拉茲再度4盤脫困 16強對決美國重砲謝爾頓

艾卡拉茲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）再度於2025年法國網球公開賽陷入4盤激戰，克服亂流終以6：1、6：3、4：6、6：4力退波士尼亞與赫塞哥維納老將祖赫爾（Damir Dzumhur），西班牙第2種子連闖3關挺進男單16強，持續朝著衛冕二連霸，以及職業生涯大滿貫第5冠前進。

「夜間比賽氣氛非常熱烈。我們感受到的活力與白天完全不同。」開賽連下2盤的艾卡拉茲，克服意外丟掉第3盤，甚至第4盤還以0：2落後的低潮，適時調整回穩並提升狀態，從1：3倒趕4局超前，最終再歷經互破拉鋸，耗費3小時14分鐘擺脫33歳的祖赫爾糾纏。

請繼續往下閱讀...

前球王艾卡拉茲自去年5月迄今，紅土戰績為30勝2負，但年僅22歲的人氣寵兒直言，祖赫爾突如其來的侵略性打法，一度讓自己吃足苦頭，「這就是為什麼贏得大滿貫賽如此困難，你必須在3、4小時內保持高度專注，感謝所有留下來的觀眾，畢竟已經午夜了。」

艾卡拉茲期許成為自2019至2020賽季的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以來，首位巴黎羅蘭加洛斯連莊冠軍的男子球星，接下來對決13種子的美國「左手重砲」謝爾頓（Ben Shelton），過往交鋒他2勝0負居於上風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法