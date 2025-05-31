法網》謝淑薇今晚預約女雙16強 吳芳嫺、詹皓晴各自上陣

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽女雙次輪，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）今晚約8時再出發，第3種子「台拉聯軍」遭遇捷克西斯可娃（Anna Siskova）／俄國拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），預約16強門票。

今年元月澳洲公開賽打下女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，法網初登場費番手腳開胡，兩人臨場手感與默契磨合回溫後，紅土大滿貫表現可望漸入佳境，尤其近年旅居巴黎的小薇，熟悉的羅蘭加洛斯堪稱另類主場，準備自2014、2023年兩度女雙奪冠，再接再厲挑戰金盃。

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本屆法網共3位台將征戰女雙，全都闖過首輪，今晚第9種子詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）對決與義大利布龍澤蒂（Lucia Bronzetti）／美國李安（Ann Li）；第10種子吳芳嫺／中國蔣欣玗遭遇哈薩克達尼莉娜 （Anna Danilina）／塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic），各自爭取16強。

混雙戰況，謝淑薇與波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）首戰賽前退出，無緣在此挑戰大滿貫第3冠；詹皓晴／摩納哥尼斯（Hugo Nys）再度合拍，4：6、3：6不敵去年美國公開賽奪冠的義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori） ；吳芳嫺攜手荷蘭韋碧克（Sem Verbeek），也以6：7 （5：7）、2：6敗給蔣欣玗／法國亨伯特（Ugo Humbert） 。

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