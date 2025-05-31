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MLB》道奇MVP貝茲「在家踢到腳趾」缺陣！與洋基首見紀錄再等等

2025/05/31 07:33

貝茲。（資料照）貝茲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天將與洋基展開系列賽，雙方本季首度碰頭，也是自去年世界大賽後再次正面對決。不過道奇賽前傳出壞消息，MVP強打貝茲（Mookie Betts）不在先發打線中。

根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前宣布，貝茲在美國時間週三時，在家不慎踢到腳趾，將進行X光檢查，目前列為每日觀察狀態，但也因腳部不適，將缺席今天與洋基的賽事。

32歲貝茲的今年開季才因生病缺席數場比賽，回歸之後甚至暴瘦，如今又再度因傷缺陣。本季貝茲出賽53場，打擊三圍.254/.338/.405，攻擊指數0.742，敲出8轟、31分打點。

此外，昨天大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，如果洋基今先發打線派出賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與高德施密特（Paul Goldschmidt）；道奇派出大谷翔平、貝茲與佛里曼（Freddie Freeman）的話，將成為史上第一次單場兩隊先發打線各有3位曾奪下MVP的打者。但如今這項紀錄要再等等。

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