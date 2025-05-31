MLB》道奇悲報！本季回歸只投7場又進傷兵 30歲牛棚大將整季報銷

菲利浦斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇牛棚大將菲利浦斯（Evan Phillips）日前被轉移至60天傷兵名單，今天傳出壞消息，菲利浦斯確定將動手肘韌帶置換手術，今年整季報銷。

菲利浦斯在本季已經因為右肩旋轉肌拉傷缺席21場比賽，在美國時間4月19日回歸，本季他一共出賽7場，拿下1次救援成功，送出6次三振，2次保送，沒有失分，但在5月8日又因右前臂不適再次進入傷病名單。

請繼續往下閱讀...

道奇昨天交易來紅人明星終結者狄亞茲（Alexis Díaz），同時也將菲利浦斯轉移至60天傷兵名單。今天《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布，菲利浦斯將進行手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）整季報銷，菲利浦斯前幾天嘗試進行傳接球訓練，但過程不順利。

道奇牛棚傷兵一籮筐，如今菲利浦斯整季報銷更是一大打擊。不過今天也有好消息，先前因右腿筋拉傷進傷兵名單的資深明星後援葉茲（Kirby Yates），如今已開始在投手丘上投球，他受訪也表示自己沒有任何不適，對自己即將回歸感到樂觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法