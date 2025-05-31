NBA》鵜鶘明星前鋒威廉森爆性侵醜聞 律師駁斥：為錢編故事！

Z.威廉森。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導指出，紐奧良鵜鶘明星前鋒Z.威廉森（Zion Williamson）遭匿名女子指控，在交往期間遭到Z.威廉森強暴、性虐待、身體虐待、情感虐待與經濟控制。

《ESPN》報導指出，有一名匿名女性在美國時間週四向洛杉磯高等法院提出訴訟，指控Z.威廉森在2018年和2023年期間對她出現持續性的施暴、控制與威脅的行為。

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訴狀指出，Z.威廉森曾兩度性侵原告，第一起發生於2020年9月於加州比佛利山莊，原告表示，曾告訴Z.威廉森自己很累想睡覺，但Z.威廉森卻回應：「不跟我發生關係就不能睡覺」，隨後壓制她的雙手並強姦她，事件發生後，Z.威廉森還將她的手機摔到房間另一邊，並掐住她的脖子。

內文也寫道，Z.威廉森曾多次大力勒住原告的脖子，導致她多次昏迷且十分恐懼。此外，Z.威廉森也曾未經同意擅闖她的住處並竊取物品，更嚴重的是，原告聲稱Z.威廉森曾多次威脅要殺害她及其家人。據報導指出，原告原告求償金額約為1800萬至5000萬美元之間。

對此，Z.威廉森的律師事務所「Barrasso Usdin Kupperman Freeman & Sarver LLC」發表聲明指出，「我們對這些指控極為重視，並完全否認其真實性，這些指控完全是子虛烏有，很顯然是為了金錢而來，並非基於任何正當的訴求。」

Z.威廉森律師事務所表示，Z.威廉森與該名女子曾有過一段「雙方同意的、輕鬆的關係」，但早已結束，且原告在這段關係期間與結束之後，從未提出任何指控。他們還指出，Z.威廉森已向執法機關報告對方的恐嚇與勒索行為，並計畫提起反訴。

現年24歲的Z.威廉森，在杜克大學打了一季後，於2019年以狀元之姿加盟鵜鶘，雖然曾兩度入選明星賽，但卻飽受傷勢所苦，職業生涯表現未達外界預期，5個賽季中有3季出賽數不滿30場，並缺席整個2021-22賽季。

Z.威廉森在2024-25賽季出戰30場，場均繳出24.6分、7.2籃板和5.3助攻，命中率高達56.7%，3月時在與灰狼比賽中摔傷下背部後被球隊提前關機。

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