MiLB》響尾蛇2A發放林昱珉霸氣刺青T恤！台語喊話：這機會毋通放過

響尾蛇2A發放林昱珉霸氣T-Shirt。(取自響尾蛇2A官方社群)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力響尾蛇體系的台灣左投林昱珉,持續在3A發光發熱,而響尾蛇2A的阿馬里洛土撥鼠隊(Amarillo Sod Poodles)也舉辦活動,將發放林昱珉的霸氣T-Shirt給來到現場看比賽的球迷。

阿馬里洛土撥鼠隊官方社群今透露,美國時間本週日起,前1500位進場的球迷就可以獲得林昱珉的限量T-Shirt。該件T-Shirt上呈現出林昱珉投球時的霸氣,同時更以林昱珉手上的招牌傳統刺青畫「龍」點睛,相當帥氣;而林昱珉也在貼文中親自與T-Shirt合影。

值得一提的是,阿馬里洛土撥鼠隊官方社群還不忘用台語向球迷喊話:「這个機會毋通放過」,展現其用心與親切感。

林昱珉2021年底和響尾蛇簽約,僅花2年時間就升上2A,並在去年9月底升上3A,距離大聯盟僅剩一步之遙。林昱珉生涯在2A出賽30場,投155.2局飆出154次三振,累積8勝8敗,防禦率4.28,每局被上壘率1.36。

本季林昱珉在3A出賽5場,投21.2局送出18次三振與12次保送,被敲21支安打,失掉9分有5分責失,防禦率3.74,每局被上壘率1.52,吞下2敗,首勝尚未開張。

這个機會毋通放過



THIS SUNDAY, the first 1500 fans at 12 PM are going home with this exclusive Yu-Min Lin Tee thanks to Northwest Texas Healthcare System!



GET TICKETS: https://t.co/u5gDep3lPf pic.twitter.com/YtpRrTtvx3