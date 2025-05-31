MiLB》響尾蛇2A發放林昱珉霸氣刺青T恤！台語喊話：這機會毋通放過

響尾蛇2A發放林昱珉霸氣T-Shirt。（取自響尾蛇2A官方社群）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力響尾蛇體系的台灣左投林昱珉，持續在3A發光發熱，而響尾蛇2A的阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）也舉辦活動，將發放林昱珉的霸氣T-Shirt給來到現場看比賽的球迷。

阿馬里洛土撥鼠隊官方社群今透露，美國時間本週日起，前1500位進場的球迷就可以獲得林昱珉的限量T-Shirt。該件T-Shirt上呈現出林昱珉投球時的霸氣，同時更以林昱珉手上的招牌傳統刺青畫「龍」點睛，相當帥氣；而林昱珉也在貼文中親自與T-Shirt合影。

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值得一提的是，阿馬里洛土撥鼠隊官方社群還不忘用台語向球迷喊話：「這个機會毋通放過」，展現其用心與親切感。

林昱珉2021年底和響尾蛇簽約，僅花2年時間就升上2A，並在去年9月底升上3A，距離大聯盟僅剩一步之遙。林昱珉生涯在2A出賽30場，投155.2局飆出154次三振，累積8勝8敗，防禦率4.28，每局被上壘率1.36。

本季林昱珉在3A出賽5場，投21.2局送出18次三振與12次保送，被敲21支安打，失掉9分有5分責失，防禦率3.74，每局被上壘率1.52，吞下2敗，首勝尚未開張。

這个機會毋通放過



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GET TICKETS: https://t.co/u5gDep3lPf pic.twitter.com/YtpRrTtvx3 — Amarillo Sod Poodles （@sodpoodles） May 30, 2025

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