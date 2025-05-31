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MLB》爵士哥復出在即 洋基計畫把他調離二壘

2025/05/31 09:05

洋基計畫讓奇澤姆復出後移防三壘。（資料照，法新社）洋基計畫讓奇澤姆復出後移防三壘。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕之前因腹斜肌拉傷進入傷兵名單的洋基明星內野手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），近日已經開始在小聯盟打復健賽，沒意外離復出的日期不遠了，不過他在小聯盟復健賽守備離開了熟悉的二壘，反而是移防去了三壘，對此他本人也表示，這是球隊給他的選擇。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）日前透露，有意在奇澤姆復出後，讓他移防去三壘，對此奇澤姆受訪時也證實，表示教練有給他選擇，但仍強烈希望他可以去守三壘。

「我是個團隊球員，我來這邊是要爭冠的，我不是來這邊搶位子的。」奇澤姆說，洋基隊上有許多世界上最強的球員，他願意接受球團安排，來幫助球隊贏下比賽。

本賽季初，洋基讓奇澤姆守他最習慣的二壘，不過隨著賽季深入，球隊開始出現傷兵問題，工具人「O卡」卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）可能整季報銷，加上老將二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）復出，球團才有意讓奇澤姆移防三壘。

儘管大聯盟生涯多數時間鎮守二壘，不過奇澤姆過去也有擔綱過三壘手的時候，因此三壘對他來說，並不是個完全陌生的守備位子。

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