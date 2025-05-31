MLB》與大谷翔平相同傷勢！勇士火球新星右手「啪一聲」整季報銷

蕭佛。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士22歲新星右投蕭佛（AJ Smith-Shawver）昨天面對費城人一戰傷退，根據大聯盟官網報導，蕭佛遭遇右手尺側腹韌帶（UCL）撕裂，確定本季報銷，2026賽季也將缺席前2個月的賽事。

蕭佛昨天在與費城人雙重賽首戰中先發，第1局就飆出職業生涯第2快的99.6英哩，進入第3局的前8顆快速球也都維持在96.7至98.7英哩間，然而面對史多特（Bryson Stott）被敲出投手強襲球後打中右腳後跟，之後續投球速下降到僅剩94.2英哩，僅投2.2局便提前傷退。

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昨天賽後蕭佛就被放進15天傷兵名單，他受訪時透露自己聽到手肘「啪」一聲。今天蕭佛被轉移至60天傷兵名單，之後診斷結果也出爐，蕭佛遭遇右手尺側腹韌帶撕裂傷勢，確定整季報銷。目前蕭佛尚未決定是否接受手肘韌帶置換（俗稱Tommy John或TJ），或是內部支撐手術（Internal Brace Surgery）。

蕭佛是勇士在2021年選秀會以第7輪選進的好手，2024年名列大聯盟官網百大新秀第69名，同時也是該年勇士農場頭號大物。2023年迎來大聯盟初登板的他本季迎來生涯首個完整賽季，9場投44.1局送出42K，防禦率3.86。

原是國聯新人王熱門人選的蕭佛，如今整季報銷，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也坦言：「這對所有年輕投手來說都不好受，特別是他對自己很有自信，表現也很出色。」值得一提的是，道奇日本巨星大谷翔平在2023年也遭遇相同傷勢，近期才逐漸恢復練投與Live BP，努力重返投手丘。

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