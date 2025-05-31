日職》8人輪值掀起「投手革命」 火腿投教：季末會汰弱留強

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿目前以27勝20敗2和暫居太平洋聯盟龍頭，團隊防禦率2.29笑傲洋聯，10場完投更是兩聯盟最多，日本《體育報知》隨隊記者川上晴輝撰文指出，火腿的8人先發輪值掀起了一場「投手革命」。

火腿祭出原本是採取6人先發輪值，但自5月起就改排8人先發輪值，由伊藤大海、金村尚真、北山亘基、山崎福也、加藤貴之、古林睿煬、達孝太和細野晴希組成，當中只有王牌投手伊藤大海以中6日登板，其餘投手都休息達7天以上。火腿透過拉長先發間隔，最大限度活用厚實的先發投手陣容，這也成為球隊戰績領跑的關鍵。

請繼續往下閱讀...

21歲超新星達孝太昨日對羅德繳出6.2局飆8K無失分的好投，進帳本季第2勝，防禦率0.46十分出色。達孝太休息11天後再度登板，他賽後表示，休息天數拉長，讓他恢復得很充分，自己在休息的這段期間，會讓打者站上打擊區模擬實戰、邊試邊調整，成效還不錯。至於本季已完成4場完投、3場完封的金村尚真認為，休息的這段時間能夠加強訓練強度，也可以嘗試不同的投球方式，對於調整是很有幫助的。

火腿監督新庄剛志表示，本季將投手運用權交由投手教練全權負責，自己僅做最後決策，就完全尊重他們的判斷，投手教練加藤武治表示，每位投手都表現不錯，結果自然就水到渠成。他也透露，這套體系目前會持續運作，但到了季末關鍵時刻，將會「汰弱留強」，啟用最有勝算的先發投手。

川上晴輝認為8人先發輪值既能節省投手體力，又能激起隊內競爭，同時也有助於培養新秀，由於有足夠調整時間，完投次數也隨之增加，讓牛棚投手群得以獲得更多休息，形成正向循環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法