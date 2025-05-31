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MLB》生涯35場19盜！美國12強超級快腿遭光芒下放 美媒揭致命原因

2025/05/31 09:51

辛普森。（資料照）辛普森。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天宣布將24歲新秀外野手辛普森（Chandler Simpson）下放3A，美媒也撰文分析他被下放的關鍵原因。

曾入選去年12強美國隊的辛普森，是光芒農場第7名的潛力新秀，官網跑壘評分滿分80的他，上季在小聯盟高階1A、2A賽場，合計跑出104次盜壘成功。今年4月19日，光芒也將這位超級腿哥拉上大聯盟，合計他出賽35場，打擊三圍.285/.315/.317，攻擊指數0.632，跑出19次盜壘成功領先全隊，同時也高居大聯盟第3名。

不過光芒今天迎回受傷前打擊三圍.338/.384/.397的29歲新秀外野手曼古姆（Jake Mangum）回歸，也讓光芒的外野陣容變得過於擁擠，最終決定將辛普森下放。總教練卡許（Kevin Cash）也坦言，這是艱難的決定。

《MLBTR》指出，辛普森在contact極具天賦，也是棒球界跑速最快的球員之一。然而他缺乏長打能力與保送率偏低，且他的強勁擊球率（Hard-Hit Rate）是全聯盟超過100打席的打者中最低，讓人懷疑他的打法究竟能創造多少價值。

此外，球探報告不看好他的外野守備判斷與跑動路線。即便他擁有頂級跑速，但根據《FanGraphs》，他今年284局外野守備的DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）為-5；出局製造值（OAA）為-3。

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