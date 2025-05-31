MLB》手肘遭火球砸到「還很痛」 費城人哈波歸期未定

哈波右手肘日前遭球吻，目前在每日觀察名單中。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人日前在主場迎戰勇士中，強打哈波（Bryce Harper）被內角95.3英里（約153公里）速球打到，隨後退場進入每日觀察名單中，而今哈波透露他被打到的手肘仍然很痛，對於復出沒有時間表。

哈波在台灣時間本週三（28日）比賽被觸身球打到，儘管X光檢查手肘沒有骨折，不過哈波今日受訪表示手肘仍然非常痠痛，且受傷至今還無法揮棒。

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「我不確定什麼時候可以再上場。」哈波說，這球打到的位置很糟糕，他希望可以好好處理這個傷勢，不過好消息是，他感覺手肘腫脹已經消退了。

實際上，2022年時哈波右手肘才開過韌帶重建手術（俗稱Tommy John或TJ），這次觸身球打在同樣位子，才會讓他比較擔憂，哈波也計畫在這次復出後，在右手肘戴上護具上場打擊。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，他預計不會把哈波擺進傷兵名單，不過要復出，還是要等他消腫、完全不會痛、或是幾乎不會痛了，才會讓他上場。

傷後哈波有做過一壘守備練習，不過內容僅限接野手傳球、接滾地球，他還沒有進行傳球、揮棒訓練。

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