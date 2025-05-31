MLB》索托終結低潮敲雙安進帳打點 林多猛打+雙響締超狂連勝紀錄

林多。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場迎戰爐主洛磯，當家核彈頭林多（Francisco Lindor）繳出3安猛打賞含雙響砲，明星強打索托（Juan Soto）也終結打擊低潮，單場敲出雙安，貢獻1分打點，大都會終場以4：2擊敗洛磯，賞給對手6連敗。

林多首局首打席就砲轟洛磯32歲先發左投弗里蘭（Kyle Freeland），這是他本季第5支首局首打席全壘打，有望挑戰由葛蘭德森（Curtis Granderson）所寫下的7轟隊史紀錄。

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林多3局下敲出中外野安打上壘，索托在2人出局後敲出帶有1分打點的中外野二壘安打，終結近17打數無安打的窘境，馬堤（Starling Marte）第4局補上中外野陽春砲，本季第3轟出爐，大都會在前5局取得3：0領先。

索托。（法新社）

洛磯6局下靠著明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）的右外野二壘安打破蛋，希利爾德（Sam Hilliard）第7局敲出右外野陽春彈，將差距縮小至1分，林多8局下挺身而出，敲出中外野陽春砲，本季第11、12轟同場出爐，他生涯單場雙響炮共累積21場，目前暫居大聯盟游擊手排行榜第3名。

大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）9局上關門守住勝利，收下本季第12次救援成功，大都會29歲左投皮特森（David Peterson）繳出5.2局5K失1分的好投，進帳本季第4勝；弗里蘭繳出6局失3分的優質先發，但仍悲情吞下本季第8敗，至今一勝難求。

值得一提的是，大都會在林多有敲出全壘打的比賽中取得25連勝，追平自1900年以來的第2長的紀錄，與1927-1928年的洋基名人堂神獸賈里格（Lou Gehrig）並列，僅次於1951-53年道奇名將弗瑞洛（Carl Furillo）的29場。

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