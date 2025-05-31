MLB》全壘打互轟！法官升堂炸裂 大谷首球開轟、本季第21轟出爐

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在主場與去年世界大賽的對手洋基本季首度交手，兩大聯盟MVP大熱門「法官」賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平正面對決，兩人在首局雙雙開轟，兩隊戰成1：1平手。

請繼續往下閱讀...

「法官」賈吉首局首打席瞄準道奇31歲右投岡索林（Tony Gonsolin）的89.7英里速球，敲出中外野陽春砲，本季第19轟出爐，這一轟擊球初速高達113英里，飛行距離為446英呎，幫助洋基先馳得點。賈吉本季壘打數已經累積至157，創下大聯盟6月前的史上最多紀錄。

全壘打王大谷翔平不讓賈吉專美於前，1局下就鎖定洋基王牌左投佛里德（Max Fried）的第一顆93.7英里的伸卡球，同樣也掃向中外野大牆外，本季第21轟出爐，擊球初速為105.5英里，飛行距離為417英呎，道奇追到1：1平手。

大谷翔平近5戰4轟，長打手感十分火燙，5月已經累積13轟，只要再敲1轟，就能追平道奇隊史單月最多轟紀錄，而大谷6月前累積60得分成為史上第一人。

賈吉。（美聯社）

Judge is rocking the gavel chain and just hit one 446 feethttps://t.co/ZioCDkZnKM pic.twitter.com/GJK49fFgtx — MLB （@MLB） May 31, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法