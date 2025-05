MLB》全壘打互轟！法官升堂炸裂 大谷首球開轟、本季第21轟出爐

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇今天在主場與去年世界大賽的對手洋基本季首度交手,兩大聯盟MVP大熱門「法官」賈吉(Aaron Judge)和大谷翔平正面對決,兩人在首局雙雙開轟,兩隊戰成1:1平手。

「法官」賈吉首局首打席瞄準道奇31歲右投岡索林(Tony Gonsolin)的89.7英里速球,敲出中外野陽春砲,本季第19轟出爐,這一轟擊球初速高達113英里,飛行距離為446英呎,幫助洋基先馳得點。賈吉本季壘打數已經累積至157,創下大聯盟6月前的史上最多紀錄。

全壘打王大谷翔平不讓賈吉專美於前,1局下就鎖定洋基王牌左投佛里德(Max Fried)的第一顆93.7英里的伸卡球,同樣也掃向中外野大牆外,本季第21轟出爐,擊球初速為105.5英里,飛行距離為417英呎,道奇追到1:1平手。

大谷翔平近5戰4轟,長打手感十分火燙,5月已經累積13轟,只要再敲1轟,就能追平道奇隊史單月最多轟紀錄,而大谷6月前累積60得分成為史上第一人。

