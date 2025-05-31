晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》全壘打互轟！法官升堂炸裂 大谷首球開轟、本季第21轟出爐

2025/05/31 10:34

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在主場與去年世界大賽的對手洋基本季首度交手，兩大聯盟MVP大熱門「法官」賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平正面對決，兩人在首局雙雙開轟，兩隊戰成1：1平手。

「法官」賈吉首局首打席瞄準道奇31歲右投岡索林（Tony Gonsolin）的89.7英里速球，敲出中外野陽春砲，本季第19轟出爐，這一轟擊球初速高達113英里，飛行距離為446英呎，幫助洋基先馳得點。賈吉本季壘打數已經累積至157，創下大聯盟6月前的史上最多紀錄。

全壘打王大谷翔平不讓賈吉專美於前，1局下就鎖定洋基王牌左投佛里德（Max Fried）的第一顆93.7英里的伸卡球，同樣也掃向中外野大牆外，本季第21轟出爐，擊球初速為105.5英里，飛行距離為417英呎，道奇追到1：1平手。

大谷翔平近5戰4轟，長打手感十分火燙，5月已經累積13轟，只要再敲1轟，就能追平道奇隊史單月最多轟紀錄，而大谷6月前累積60得分成為史上第一人。

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中