MiLB》有望成台灣經典賽混血砲手？小熊「龍仔」雙響+猛打（影音）

強納森‧龍。（資料照）



〔體育中心/綜合報導〕近期網友挖掘出可能有台灣血統的小隊3A的砲手強納森‧龍（Jonathon Long），今天在面對大都會3A的比賽雙響砲，外加單場3安猛打賞的好表現，狀況持續火燙。

強納森‧龍近期已被台灣球迷暱稱「龍仔」，IG追蹤人數更是急速爆增，原因有PTT網友erichsin分享龍是老婆家的親戚，母親是台灣人。今年將前往美國拜訪台美混血球星的中華職棒蔡其昌，在threads看見消息後，也表示要請聯盟同仁了解。

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今天小熊3A與大都會3A之戰，強納森‧龍擔任先發第4棒一壘手，首打席敲出左外野一壘安打，3局下第2打席敲出中外野平射陽春砲，擊球初速111.6英哩，飛行距離397英呎，仰角21度，本季第7轟幫助球隊3：3追平。

Jonathon Long goes deep in the 3rd to tie it and Kevin Alcántara gives the @IowaCubs the lead with his solo shot in the 4th!



Tune in: https://t.co/BOp9DrAPpB pic.twitter.com/GFm9eR8yxt — Marquee Sports Network （@WatchMarquee） May 31, 2025

4局下第3打席強納森‧龍敲出滾地球出局，7局下第4打席，強納森‧龍再度開轟，敲出左、中外野方向陽春砲，擊球初速107.8英哩，飛行距離364英呎，單場雙響砲幫助球隊擴大領先至7：4，終場小熊3A也以8：5獲勝。

強納森‧龍此役4打數3安猛打賞，且有2發全壘打，本季強納森‧龍在3A出賽50場，打擊三圍.352/.420/.560，攻擊指數0.980，累積8轟、39分打點。

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