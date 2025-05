MiLB》有望成台灣經典賽混血砲手？小熊「龍仔」雙響+猛打（影音）

強納森‧龍。(資料照)



〔體育中心/綜合報導〕近期網友挖掘出可能有台灣血統的小隊3A的砲手強納森‧龍(Jonathon Long),今天在面對大都會3A的比賽雙響砲,外加單場3安猛打賞的好表現,狀況持續火燙。

強納森‧龍近期已被台灣球迷暱稱「龍仔」,IG追蹤人數更是急速爆增,原因有PTT網友erichsin分享龍是老婆家的親戚,母親是台灣人。今年將前往美國拜訪台美混血球星的中華職棒蔡其昌,在threads看見消息後,也表示要請聯盟同仁了解。

今天小熊3A與大都會3A之戰,強納森‧龍擔任先發第4棒一壘手,首打席敲出左外野一壘安打,3局下第2打席敲出中外野平射陽春砲,擊球初速111.6英哩,飛行距離397英呎,仰角21度,本季第7轟幫助球隊3:3追平。

Jonathon Long goes deep in the 3rd to tie it and Kevin Alcántara gives the @IowaCubs the lead with his solo shot in the 4th!



Tune in: https://t.co/BOp9DrAPpB pic.twitter.com/GFm9eR8yxt