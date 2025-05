MLB》大谷翔平雙響砲轟洋基2.18億王牌！本季22轟打破道奇隊史紀錄

大谷翔平。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洋基徹底打瘋!繼1局下首局首打席首球開轟後,6局下上演單場雙響砲,直接追平道奇隊史單月最多轟紀錄。

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)1局上就率先炸裂,大谷翔平1局下就鎖定洋基2.18億美元王牌左投佛里德(Max Fried)的第一顆93.7英哩的伸卡球,敲出本季第21轟。這是大聯盟史上首次美聯與國聯MVP衛冕者同場首局開轟。

來到6局下,大谷翔平再度逮中佛里德一顆98.5英哩失投偏高速球,敲出本季第22轟,上演單場雙響砲。這是大谷單月第15轟,追平道奇隊史單月最多轟紀錄,同時大谷在道奇本季第57場比賽就敲22轟,打破隊史開季前57場最多轟紀錄。

Two home runs tonight for Shohei Ohtani and 22 on the year #FridayNightBaseball pic.twitter.com/aEn9Jp1v2k