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MLB》大谷翔平雙響砲轟洋基2.18億王牌！本季22轟打破道奇隊史紀錄

2025/05/31 11:56

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洋基徹底打瘋！繼1局下首局首打席首球開轟後，6局下上演單場雙響砲，直接追平道奇隊史單月最多轟紀錄。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）1局上就率先炸裂，大谷翔平1局下就鎖定洋基2.18億美元王牌左投佛里德（Max Fried）的第一顆93.7英哩的伸卡球，敲出本季第21轟。這是大聯盟史上首次美聯與國聯MVP衛冕者同場首局開轟。

來到6局下，大谷翔平再度逮中佛里德一顆98.5英哩失投偏高速球，敲出本季第22轟，上演單場雙響砲。這是大谷單月第15轟，追平道奇隊史單月最多轟紀錄，同時大谷在道奇本季第57場比賽就敲22轟，打破隊史開季前57場最多轟紀錄。

佛理德挨大谷第2發全壘打後遭到道奇赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史密斯（Will Smith）與佛里曼（Freddie Freeman）連續安打狙擊後退場，單局失掉4分，也讓道奇以成6：5超前。

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