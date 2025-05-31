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MLB》水手羅里雙響超越賈吉緊追大谷 締造捕手砲第一人紀錄

2025/05/31 13:04

水手重砲捕手羅里單場雙響砲，本季累積21轟，暫居美聯全壘打王。（路透）水手重砲捕手羅里單場雙響砲，本季累積21轟，暫居美聯全壘打王。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）今天面對雙城繳出單場雙響砲灌進5分打點，本季20、21轟同場出爐，超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）暫居美聯全壘打王，水手終場慘遭雙城逆轉，柯瑞亞（Carlos Correa）延長賽第10局敲出致勝2分彈，雙城12：6贏球，賞給水手3連敗。

水手重砲捕手羅里和明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首局背靠背開轟，分別敲出右外野3分砲和左外野陽春彈，幫助水手單局灌進4分。羅里敲出本季第20轟，他成為史上第一位在6月前敲出20轟的捕手，也超越洋基「法官」賈吉暫居美聯全壘打王。

雙城直到第4局才突破25歲水手右投布萊恩·沃（Bryan Woo）的封鎖，單局拿下2分，包含拉納克（Trevor Larnach）的右外野陽春砲。他在第7局再被卡斯楚（Willi Castro）擊出右外野陽春全壘打，雙城追到3：4落後。萊恩·沃此役繳出6.2局失3分，被敲出6支安打，另有3次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.82。

羅里8局下再度發威，擊出右外野2分砲擴大領先優勢，本季第21轟出爐，全聯盟僅次於大谷翔平的22轟。羅里全場4打數就敲出這2支全壘打，貢獻5分打點，吞下1次三振，打擊率為0.265。

羅里在球隊前56場比賽中敲出21支全壘打，高居大聯盟史上捕手最多。雙城9局上展開絕地大反攻，卡斯楚轟出右外野2分砲，單場雙響砲，助隊追到只落後一分，「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲安隨後盜上二壘，拉納克打回追平分，以6：6扳平戰局，水手終結者穆諾茲（Andres Munoz）苦吞救援失敗。

雙城在延長賽第10局靠著柯瑞亞的致勝2分砲，單局灌進6分，終場以12：6逆轉水手。

水手重砲捕手羅里單場雙響砲，本季累積21轟，暫居美聯全壘打王。（路透）水手重砲捕手羅里單場雙響砲，本季累積21轟，暫居美聯全壘打王。（路透）

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