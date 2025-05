MLB》大谷翔平雙響、與賈吉共寫史上首見壯舉！道奇力退4轟的洋基

大谷翔平。(路透)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與洋基今展開自去年世界大賽後的首次系列賽,日本巨星大谷翔平上演單場雙響砲,以22轟獨居大聯盟全壘打王,幫助道奇終場8:5打敗洋基,收下系列賽開門紅。

第1局「法官」轟完大谷轟,洋基當家重砲賈吉(Aaron Judge)瞄準道奇先發右投岡索林(Tony Gonsolin)89.7英里速球,敲出中外野陽春砲;不過大谷也馬上回敬一發,逮中洋基王牌左投佛里德(Max Fried)93.7英里伸卡球,敲出中外野陽春砲,兩人寫下大聯盟史上第1次兩聯盟MVP衛冕者同場首局開轟的壯舉。

ALL RISE! Aaron Judge kicks off the World Series rematch with a blast! (via @MLB ) pic.twitter.com/VfRx2v3U0S

6局下大谷再度發威,同樣砲轟佛里德,這回相中一顆98.5英哩失投偏高速球敲出本季第22轟,上演單場雙響砲。這是大谷單月第15轟,追平道奇隊史單月最多轟紀錄,同時大谷在道奇本季第57場比賽就敲22轟,打破隊史開季前57場最多轟紀錄。該局道奇狂灌4分,以6:5逆轉超前。

Two home runs tonight for Shohei Ohtani and 22 on the year #FridayNightBaseball pic.twitter.com/aEn9Jp1v2k