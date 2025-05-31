MLB》大谷翔平雙響、與賈吉共寫史上首見壯舉！道奇力退4轟的洋基

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與洋基今展開自去年世界大賽後的首次系列賽，日本巨星大谷翔平上演單場雙響砲，以22轟獨居大聯盟全壘打王，幫助道奇終場8：5打敗洋基，收下系列賽開門紅。

第1局「法官」轟完大谷轟，洋基當家重砲賈吉（Aaron Judge）瞄準道奇先發右投岡索林（Tony Gonsolin）89.7英里速球，敲出中外野陽春砲；不過大谷也馬上回敬一發，逮中洋基王牌左投佛里德（Max Fried）93.7英里伸卡球，敲出中外野陽春砲，兩人寫下大聯盟史上第1次兩聯盟MVP衛冕者同場首局開轟的壯舉。

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ALL RISE! Aaron Judge kicks off the World Series rematch with a blast!



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6局下大谷再度發威，同樣砲轟佛里德，這回相中一顆98.5英哩失投偏高速球敲出本季第22轟，上演單場雙響砲。這是大谷單月第15轟，追平道奇隊史單月最多轟紀錄，同時大谷在道奇本季第57場比賽就敲22轟，打破隊史開季前57場最多轟紀錄。該局道奇狂灌4分，以6：5逆轉超前。

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7局下道奇攻勢再起，帕赫斯（Andy Pages）在2出局二、三壘有人時敲出適時安打，一口氣再添2分保險分，洋基也決定提出挑戰，認為第2位跑者佛里曼回到本壘時先遭到觸殺，但最終維持原判。9局上洋基最後反攻，道奇派出費西亞（Alex Vesia）成功關門，在主場力退洋基。

洋基王牌佛里德今天大失常，6局下挨大谷第2轟後又被赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史密斯（Will Smith）與佛里曼（Freddie Freeman）連續安打狙擊後退場，接替登板的羅艾西加（Jonathan Loáisiga）也被敲安失分，讓佛里德此役僅投5局挨8安狂失6分，另有3次三振，防禦率漲至1.92，吞下本季首敗，中斷開季7連勝。

道奇岡索林今天前3局投得跌跌撞撞，包括被賈吉、威爾斯（Austin Wells）、葛里遜（Trent Grisham）與高德施密特（Paul Goldschmidt）敲4發全壘打，但4轟有3轟是陽春砲，僅葛里遜敲出2分砲，傷害有限。最終岡索林回穩投完6局，被敲6安失5分，送出4K、3保送，防禦率5.23，在隊友火力支援下摘下本季第3勝。

大谷砲轟佛里德。（美聯社）

賈吉。（美聯社）

佛里德。（法新社）

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