NFL》上季花3年15億成失敗投資！老鷹認賠殺出送走27歲衝傳手換籤

赫夫。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城老鷹今天做出交易，將27歲衝傳手赫夫（Bryce Huff）送往舊金山49人，換回一張中段輪次的選秀籤。《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）透露，這筆交易將會在下週正式完成，屆時也會對赫夫的合約進行重整。

赫夫在2020年選秀會上落選，並以落選秀身分與紐約噴射機簽約，2023年賽季打出生涯年，在312次衝傳嘗試中繳出10次擒殺、68次壓迫（pressures），其21.8%壓迫率也創下單季最高，也讓他隔年獲得老鷹一張3年5100萬美元（約15億新台幣）的合約。

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老鷹自然對赫夫寄予厚望，然而拿到大約的他轉戰費城後表現大幅下滑，2024年球季只出賽12場，包含6場先發，繳出2.5次擒殺與13次擒抱。老鷹最終仍在沒怎麼獲得赫夫的幫助下勇奪超級盃冠軍，今天也認賠殺出，將赫夫交易給49人，同時將承擔他明年1675萬美元薪資中的905萬。

來到舊金山後，赫夫預計將成為49人防守端重要一員，因為49人休季針對防守鋒線進行大幅改組，除了明星防守邊鋒波薩（Nick Bosa）以外，其餘的先發幾乎全數更動，而赫夫的加入有望提供除了波薩以外另一側的衝傳戰力，還可能讓首輪新秀防守邊鋒威廉斯（Mykel Williams）的上場配置更靈活。

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