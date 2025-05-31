中職》台鋼王牌拚聽牌兄弟神獸1壯舉 阻止富邦寫罕見紀錄

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹今推派「不敗洋投」後勁先發對上富邦悍將，今晚若再拿下勝投，將以16連勝獨居投手史上第2長，且是中職歷史最長連勝洋投。

後勁前次先發敗投已要追溯至樂天桃猿時期的2021年4月17日，接下來連續20場先發無敗投、若再加上3場後援勝、12場先發勝，15連勝已追平2008年強森的洋投史上最長，今晚拚獨居紀錄。

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後勁若能拿到16連勝，亦將超車1995-96年郭進興，獨居歷史第2長，朝向中職歷史勝投王「嘟嘟」潘威倫的21連勝邁進。

不只是「連勝紀錄」可挑戰，後勁已連續15場繳出至少6局、自責分3分以內的優質先發，今晚若再延續下去，將會追平2007年前統一獅洋投彼得，並列史上第3長，同時聽牌兄弟神獸陳義信的連17場，距離強森連18場的聯盟紀錄也不遠。

後勁來台鋼轉戰先發大顯神威，2季合計20場先發，只有1場比賽沒有優質先發，其他19場都給球隊至少6局、自責分3分以內的好投，包括近期的連續15場，且他本季年薪總39.25萬美元（約1171萬台幣），開季至今的表現物超所值。

此外，今年球季只剩富邦和台鋼尚未拿過3連勝，富邦今晚有機會力拚本季第1次，前次拿到至少3連勝已要追溯至去年9月11-14日，今天推派李東洺拚紀錄。

★連續優質先發紀錄

排名 選手 年份 場數

1 強森 2008年 18場

2 陳義信 1992年 17場

3 彼得 2007年 16場

＊4 後勁 2025年 15場

備註：*為持續中

★投手連勝紀錄

排名 選手 年份 場數

1 潘威倫 2007-08年 21連勝

＊2 後勁 2023-25年 15連勝

2 強森 2008年 15連勝

2 郭進興 1995-96年 15連勝

備註：*為持續中

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