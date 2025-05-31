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MLB》談與「法官」上演MVP互轟！大谷翔平：很棒但終究要分勝負

2025/05/31 13:49

賈吉與大谷翔平。（取自大聯盟官網）賈吉與大谷翔平。（取自大聯盟官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在道奇洋基之戰中，與「法官」賈吉（Aaron Judge）上演MVP互轟的精彩戲碼，賽後大谷在場邊受訪也分享和賈吉交手的心境。

賈吉今天在1局上率先炸裂，敲出本季第19轟。大谷1局下馬上也回敬本季第21轟，兩人攜手寫下大聯盟史上第1次兩聯盟MVP衛冕者同場首局開轟的壯舉；6局下大谷更加碼本季第22轟，此役5打數2安打都是全壘打，賽後打擊率0.294，攻擊指數1.064。

賽後在場邊受訪，被問及與賈吉的全壘打對決，大谷表示：「當然這對兩隊來說都是非常好的開始，今天這場比賽真的很精采，但終究還是要分出勝負。不過整體來說，兩隊都是非常優秀的球隊。」.

當被問及單場雙響砲是否展現出「爸爸之力」，大谷回應：「我已經慢慢適應生活節奏，但現在連球季一半都還沒打完，所以還是要一場一場認真打，明天我也會調整好狀態，努力幫球隊連勝。」

大谷本季力拚重返二刀流，近期也開始進行實戰投打練習（Live BP），明天將是第2次，大谷也表示會好好調整為明天做準備。記者也直接問他「何時會以投手身分回歸」，大谷笑回：「這我也不清楚，請去問我們總管吧！」

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