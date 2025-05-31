MLB》透露「5月狂谷」關鍵！大谷翔平有望挑戰大聯盟史上最狂紀錄

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洋基上演單場雙響砲，締造隊史兩大紀錄，大谷賽後受訪也透露關鍵。

大谷翔平1局下就鎖定洋基2.18億美元王牌左投佛里德（Max Fried）的第一顆93.7英哩的伸卡球，敲出本季第21轟。6局下再度逮中佛里德一顆98.5英哩失投偏高速球，敲出本季第22轟，上演單場雙響砲。

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大谷翔平5月狀況超火燙，單月已經敲出15轟，追平道奇隊史單月最多轟紀錄，同時大谷在道奇本季第57場比賽就敲22轟，也打破隊史開季前57場最多轟紀錄。

賽後大谷談到5月狂敲15轟的關鍵時表示：「我有確實鎖定住該攻擊的球路，整體來說，我的打席出現比較多那種可以讓我積極出棒的情況。當然揮棒後的結果可能有好有壞，但我認為我自己對失投球的掌握處理得不錯，能好好把握該出棒的球。」

大谷也表示，與洋基交手會聯想到世界大賽的特殊氛圍，雖然情況有所不同，但最後能上演逆轉勝很開心，能搶下系列賽首勝也是好的開始。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）補充，大谷開季前57戰擔任開路先鋒敲22轟，超越1996年安德森（Brady Anderson）寫下大聯盟史上最多紀錄；而大谷只要再1轟，就能追平史瓦伯（Kyle Schwarber）於2021年6月所締造16轟的開路先鋒單月最多轟紀錄。

Most home runs out of leadoff spot in a calendar month:



2021 June Kyle Schwarber: 16

2025 May Shohei Ohtani: 15

2007 Sept Alfonso Soriano: 14 — Sarah Langs （@SlangsOnSports） May 31, 2025

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