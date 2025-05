MLB》透露「5月狂谷」關鍵！大谷翔平有望挑戰大聯盟史上最狂紀錄

大谷翔平。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洋基上演單場雙響砲,締造隊史兩大紀錄,大谷賽後受訪也透露關鍵。

大谷翔平1局下就鎖定洋基2.18億美元王牌左投佛里德(Max Fried)的第一顆93.7英哩的伸卡球,敲出本季第21轟。6局下再度逮中佛里德一顆98.5英哩失投偏高速球,敲出本季第22轟,上演單場雙響砲。

大谷翔平5月狀況超火燙,單月已經敲出15轟,追平道奇隊史單月最多轟紀錄,同時大谷在道奇本季第57場比賽就敲22轟,也打破隊史開季前57場最多轟紀錄。

賽後大谷談到5月狂敲15轟的關鍵時表示:「我有確實鎖定住該攻擊的球路,整體來說,我的打席出現比較多那種可以讓我積極出棒的情況。當然揮棒後的結果可能有好有壞,但我認為我自己對失投球的掌握處理得不錯,能好好把握該出棒的球。」

大谷也表示,與洋基交手會聯想到世界大賽的特殊氛圍,雖然情況有所不同,但最後能上演逆轉勝很開心,能搶下系列賽首勝也是好的開始。

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)補充,大谷開季前57戰擔任開路先鋒敲22轟,超越1996年安德森(Brady Anderson)寫下大聯盟史上最多紀錄;而大谷只要再1轟,就能追平史瓦伯(Kyle Schwarber)於2021年6月所締造16轟的開路先鋒單月最多轟紀錄。

