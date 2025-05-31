MLB》目睹大谷翔平單場雙響砲！「法官」賈吉敬佩：他是MVP有原因

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：5擊敗洋基，日本巨星大谷翔平上演單場雙響砲，22轟獨居大聯盟全壘打王，也令同場開轟的洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）感到佩服。

賈吉與大谷今天上演「MVP」對決，1局上賈吉率先炸裂，敲出本季第19轟；大谷1局下馬上也回敬本季第21轟，兩人攜手寫下大聯盟史上第1次兩聯盟MVP衛冕者同場首局開轟的壯舉，6局下大谷上演單場雙響砲，也燃起道奇逆轉氣勢。

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賽後談到大谷馬上在1局下回敬陽春砲，賈吉坦言非常令人印象深刻，還開玩笑說「他就像再模仿我一樣」，而大谷之後更上演單場雙響砲，賈吉直呼：「他會拿到MVP是有原因的，他在打擊、跑壘方面都表現很出色，而等到他接下來再重返投手丘，這實在是太特別了。」

賈吉還試著起跳嘗試接大谷的第2轟，他進一步透露：「我以為球會落在場內，也許我能接到，結果還是飛出去了。這就是頂尖的重砲手，不管飛多遠，1分就是1分，那是一發漂亮的全壘打。」賈吉也盛讚大谷最厲害的就是穩定性，每年都能繳出漂亮成績單，也很難預測他還能上演什麼樣的精彩表現。

儘管兩人之間的交手被視「MVP對決」，但賈吉本人很淡定：「我盡量不去想那些，我在場上有我該做的工作，無論是打擊或是守備，都是為了幫助球隊。我不會讓自己太沉浸在那種情緒裡，那些話題就留給你們（媒體）吧！」

賈吉今天5打數2安打，包含1發陽春砲與1支二壘安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率0.392，攻擊指數1.236。

賈吉。（美聯社）

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