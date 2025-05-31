晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷與賈吉上演MVP互轟 羅伯斯：激發他更多鬥志

2025/05/31 15:03

賈吉與大谷翔平首局上演MVP對轟的經典場面。（本報合成圖）賈吉與大谷翔平首局上演MVP對轟的經典場面。（本報合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天上演去年世界大賽對戰組合的戲碼，衛冕軍道奇在主場以8：5擊敗洋基，大聯盟全壘打王大谷翔平單場響砲，助隊緊咬比分完成逆轉勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪坦言，大谷的全壘打很關鍵，這場勝利意義重大。

「法官」賈吉（Aaron Judge）在1局上率先開轟，而大谷翔平不讓對手專美於前，下個半局就砲轟洋基王牌左投佛里德（Max Fried）助隊扳平戰局，道奇雖然一度落後達3分，但大谷6局下的右外野陽春砲點燃球隊反攻氣焰，單局灌進4分超前，最終以8：5逆轉擊敗洋基。

道奇總教練羅伯斯賽後表示，球員們今天真的都非常專注，展現出很想贏球的決心，畢竟對手是王牌投手，他們能咬住比分，扳回來這點非常關鍵。羅伯斯也談到賈吉和大谷第1局互轟的場面，他透露大谷當時回敬一發全壘打時，完全振奮了球隊的士氣，這場勝利意義重大。

羅伯斯認為與賈吉同場較勁，激發了大谷的好勝心，「翔平或許會說這只是一般的比賽而已，但對手是賈吉啊，能與這樣等級的球員同場較勁，這會激起大谷更強的鬥志。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中