MLB》大谷與賈吉上演MVP互轟 羅伯斯：激發他更多鬥志

賈吉與大谷翔平首局上演MVP對轟的經典場面。（本報合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天上演去年世界大賽對戰組合的戲碼，衛冕軍道奇在主場以8：5擊敗洋基，大聯盟全壘打王大谷翔平單場響砲，助隊緊咬比分完成逆轉勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪坦言，大谷的全壘打很關鍵，這場勝利意義重大。

「法官」賈吉（Aaron Judge）在1局上率先開轟，而大谷翔平不讓對手專美於前，下個半局就砲轟洋基王牌左投佛里德（Max Fried）助隊扳平戰局，道奇雖然一度落後達3分，但大谷6局下的右外野陽春砲點燃球隊反攻氣焰，單局灌進4分超前，最終以8：5逆轉擊敗洋基。

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道奇總教練羅伯斯賽後表示，球員們今天真的都非常專注，展現出很想贏球的決心，畢竟對手是王牌投手，他們能咬住比分，扳回來這點非常關鍵。羅伯斯也談到賈吉和大谷第1局互轟的場面，他透露大谷當時回敬一發全壘打時，完全振奮了球隊的士氣，這場勝利意義重大。

羅伯斯認為與賈吉同場較勁，激發了大谷的好勝心，「翔平或許會說這只是一般的比賽而已，但對手是賈吉啊，能與這樣等級的球員同場較勁，這會激起大谷更強的鬥志。」

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