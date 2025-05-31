中職》「老虎」被打爆的機率只有5.2％ 古久保分析原因

黃子鵬。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕樂天桃猿本土強投「老虎」黃子鵬，昨天對統一獅先發用91球投滿5局，被敲出11支安打失6分都是責失苦吞本季第2敗，值得一提的是，黃子鵬生涯先發96場，平均每場能吃6局，只有5場先發單場責失分為6分，比例僅5.2%，單場最多就是6分責失，昨天他被獅隊打爆的狀況壯非常少見。

對於黃子鵬昨天大爆炸，今天賽前樂天總教練古久保健二表示，黃子鵬投球感覺有點太慎重了，昨天比賽一開始球隊就領先3分，他應該更大膽攻擊好球帶，結果對內、外角球的要求太極端，一定要丟那個位置，壞球走在前面，好球就被攻擊。

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即使投得跌跌狀況，黃子鵬依舊投滿5局，古久保說，「這是先發投手基本責任投球局數。」

樂天內野手林子偉近期感冒，不過今天他未被列入先發打線，原因並非感冒，古久保笑說，「昨天林子偉打擊節奏不是很好，被三振3次，但剛看他打擊練習的感覺又非常好。」

對於林子偉感冒的狀況，古久保表示，上禮拜球隊都在雨天當中進行比賽，自己就有1、2天身體也很不舒服，還好球隊選手沒有集體感冒，有跟全隊提醒注意自己的身體狀況。

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者李惠洲攝）

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