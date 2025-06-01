溜馬續拚晉級總冠軍賽、龍象大戰徐若熙強碰羅戈 今日賽事預告與轉播

溜馬今日續拚晉級總冠軍賽。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

前天NBA東部冠軍賽，擔任主隊的尼克擊敗溜馬延長戰線，今日迎來系列賽第6戰，溜馬要繼續力拚晉級總冠軍賽，而尼克則要繼續奮鬥，將比賽拉入搶7大戰，究竟是哪一方會笑到最後，還請球迷們準時鎖定轉播！

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大聯盟今日有2場比賽轉播，2024世界大賽組合洋基與道奇，將迎來本季第2度交手，雙方分別派出沃倫（Will Warren）與納克（Landon Knack）掛帥；第2場將由國民對上響尾蛇，兩隊推派索羅卡（Michael Soroka）與普法特（Brandon Pfaadt）先發，喜愛MLB的觀眾們不要錯過！

中華職棒今天3地開打，在澄清湖擔任主隊的台鋼雄鷹將迎戰富邦悍將，將由艾速特與魔力藍掛帥；位於台南的統一獅則要面對樂天桃猿，並由梅賽斯與波賽樂主投；另外在洲際主場的中信兄弟要對上味全龍，先發投手推派羅戈與本土王牌徐若熙，中華職棒的球迷們不要錯過！

MLB

07:10 洋基@道奇 愛爾達體育2台、華視、東森洋片

10:00 國民@響尾蛇 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08:00 尼克@溜馬 東部冠軍賽G6 緯來體育、愛爾達體育1台

中華職棒

16:00 富邦@台鋼 愛爾達體育2台、MOMOTV、博斯運動一台

16:00 樂天@統一 愛爾達體育4台、DAZN1

17:00 味全@兄弟 緯來體育

日本職棒

11:57 羅德@火腿 DAZN1

14:57 西武@歐力士 DAZN2

TPBL季後賽

17:00 戰神@國王 A組G2 緯來精采

法國網球公開賽

17:00 第8日 單打第四輪 （上） 愛爾達體育1台；19:30 愛爾達體育2台、博斯運動1台（緊接中職後播出）

22:00 第8日 單打第四輪 （中） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台

02:20（6/2） 第8日 單打第四輪 （下） 愛爾達體育1台

BWF新加坡公開賽

16:00 決賽 愛爾達體育3台

F1

20:30 正賽-西班牙站 緯來體育、愛爾達體育4台

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