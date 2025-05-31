TPBL》貝奇危險動作害他重摔 胡瓏貿沒生氣但有話要說

胡瓏貿重摔。（取自TPBL）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神本土一哥胡瓏貿在面對夢想家的季後賽首戰攻下23分，成為球隊開紅盤的關鍵功臣，該役第三節遇上對方洋將貝奇出現危險動作，也未有太大怒氣，他表示，季後賽非常重要，自己會努力減少做出對球隊造成傷害的事情。

胡瓏貿在首戰23分有16分集中在第四節，進球時也未有太多激情的慶祝動作，另外，第三節倒數8分33秒，胡瓏貿在禁區躍起上籃，但防守他的貝奇卻突然彎下腰，讓他在空中失去平衡，往前摔倒在地，他起身後裁判吳芳善與隊友邱子軒連忙擋在他與貝奇中間，並未有進一步的衝突。

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胡瓏貿今賽前被問及首戰情緒平穩時打趣「長大了、控制情緒的按鈕修好了」，隨後正色指出，自己在季後賽前做了很多心理建設，「比賽很重要，一定要減少在球場上做出對球隊傷害的事情，也有很多人跟我說要控制脾氣。」

針對貝奇第三節突然彎腰的危險動作，胡瓏貿指出，「我沒有生氣，我當時就是站著，先看一下是什麼吹判，于容老師當下直接吹判（違反運動精神犯規），另一個裁判當下直接進到我們中間，這個動作就是危險動作，大家認為可能會造成衝突，當下兩個裁判的反應是OK的，所以我也覺得『都吹了，那我也不能說什麼。』如果今天吹正常犯規，我就會很生氣。」

胡瓏貿對上述事件指出，幸好自己沒受傷，但也呼籲聯盟要正視問題，「不是要等到球員受傷了才做出判罰，危險動作就要有一定的懲處，才能保障每個球員的安全與生涯，那個動作換做是其他人，運氣不好一點搞不好生涯就斷送了，如果是沒開刀前的我，那一下下去，我已經不會再站起來了。」

聯盟公布的裁判報告提到，貝奇的犯規動作符合C2的違反運動精神犯規，「此犯規動作非籃球動作且可能造成進攻球員危險及較大的傷害，此犯規動作可能達到宣判奪權犯規的宣判。」

聯盟稍早回應，經過技術委員討論後，此違反運動精神犯規不會再有後續的懲處。

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