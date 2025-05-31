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中職》魚雷棒VS.一般球棒 陳傑憲深入解析

2025/05/31 16:30

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅隊長陳傑憲真的沒有極限！昨天對樂天桃猿之戰，賽前他首次拿魚雷棒（Torpedo Bat）進行打擊練習，比賽開打更直接拿來打，5打數敲出2支安打，帶有1分打點，效果看起來還不錯。

陳傑憲透露，昨天廠商說有現貨，就拿2支魚雷棒給他，揮擊感和結果雖然不錯，只是「回饋的感覺」不一樣。

陳傑憲解釋，魚雷棒擊球的面較寬，可以提升擊球率高，打到球心的機會變高，但回饋的感覺是「打到就沒了」，一般球棒重量偏棒頭，所以只要棒頭甩出來，它的加速、延伸和回饋的感覺會比較好，而且速度更快，魚雷棒打出去的感覺是，擊球飛行速度好像沒那麼快。

陳傑憲指出，魚雷棒可以視狀況打，如果近況不好，但要求擊球面的話可以拿魚雷棒，如果狀況還不錯，可以讓擊球初速快一點的話，會選擇一般球棒，昨天他拿魚雷棒擊出外野深遠飛球，如果一般球棒打出去應該可以飛得更遠，結果飛行速度沒有很快就被接到，「今天我應該會拿一般球棒上場。」

陳傑憲說，他還沒拿一般球棒和魚雷棒去測擊球初速，不知道實際速度多快，他只能靠自身感覺，這也是運動科學很重要的原因，透過檢測可以看出這些數據，讓球員能分析了解狀況。

至於該拿什麼球棒上陣，陳傑憲強調要看狀況，無論如何都讓他有更多選擇和策略比賽，畢竟每天的身體狀況和感覺不一樣，看狀況選擇球棒。

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