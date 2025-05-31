田徑亞錦賽》21歲林仲威殺出重圍 勇奪400跨欄銅牌

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（特派記者林岳甫攝）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕台灣21歲跨欄新星林仲威今天在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽男子400跨欄決賽，以49秒73摘下銅牌。

台灣隊本屆共奪5面獎牌，林昱堂男子跳遠銀牌，陳彩娟七項全能銅牌、江靜緣女子鉛球銅牌、余雅倩女子鏈球銅牌及林仲威銅牌，進帳1銀、4銅。

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林仲威其實原本一度銀牌在手，遭判罰違例的希米亞迪（Bassem Mohamed A A Hemeida）則以49秒44完賽，後來他申訴成功，林仲威才從銀牌回到銅牌位置。林仲威表示，「沒關係啦，有拿到獎牌我就很滿足了！」

林仲威昨預賽以49秒63生涯次佳成績，排名第1躋身今日登場的決賽。教練曾孝生指出，林仲威在預賽發揮出色，只是想要真的拿到獎牌，勢必要突破生涯最佳49秒40才有機會。

林仲威透露，賽前策略就是跟著以48秒00奪金的第5道卡達好手桑巴（Abderrahman Samba），比較可惜最後一個欄架有點跳起來，不過還好有搶下獎牌，「但我其實賽前真的沒有想過奪牌，我只想在這次亞錦賽破個人最佳。」

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（田協提供）

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（田協提供）

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（田協提供）

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（田協提供）

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（田協提供）

台灣21歲跨欄新星林仲威摘銅。（特派記者林岳甫攝）

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