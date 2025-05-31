中職》單局挨2發全壘打 伍立辰：從來沒有這回事！

伍立辰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕伍立辰昨對味全龍6局上接替黃博多，被朱育賢、蔣少宏相繼轟出陽春彈， 讓中信兄弟從1分領先變成1分落後，生涯首次體驗單局被敲2發全壘打，他苦笑說：「從我打棒球以來，從來沒有這回事！」

伍立辰指出，挨轟那2球其實都蠻低的，都壓在好球帶的最下緣，從被打、被換下場到回宿舍，一直在反思為何被打，「也許對方已經設定要打變化球，我對右打者的幾個變化球，在速差上沒有明顯差異，可能節奏剛好被打者跟到。」

請繼續往下閱讀...

伍立辰認為，投手被打很正常，挨轟難免會遇到，被打全壘打的心情一定不好，要去思考為何被打，找到問題不斷修正，「今年是我的第1年，球季開始對方對新人不熟悉，各隊一定會做情蒐，可能是我的小動作被抓到，有看過影片，要再去調整。」

伍立辰表示，昨役不僅是職棒生涯首次單局挨2轟，更是他打棒球以來頭一遭，但他沒有受到驚嚇，畢竟這是職棒，能站打擊區的打者都有一定實力，「大學要打全壘打很不容易，進職棒後有過單局被2支長打或1支全壘打，單局被打2支全壘打，還真的是第一次。」

伍立辰與陳冠穎都跳過二軍就直升一軍，他覺得，職棒球季很長，不可能整年都維持在開季的體能狀態，上半季已經進行2個月，前段時間感覺進入撞牆期，不但球速下滑，控制力也不好，「身體一定會疲勞，但要找到疲勞的時候，還能面對打者的方法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法