MLB》終結17支0的打擊低潮 強打索托曝近期低迷心境

索托。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天迎戰洛磯,靠著陣中明星強打索托(Juan Soto)單場雙安,終結17打數沒有安打的低潮,幫助球隊以4:2獲勝,而他在賽後也透露自己最近的心境,並持續在找出最好的感覺。

索托本季轉隊到大都會後,打擊陷入瓶頸,賽前更是一度連4場無安打,直到今日4打數敲出2支安打,包括1支二壘安打,才讓打擊成績有所回升,打擊率與整體攻擊指數(OPS)目前來到.229與.755。

談到近期進攻低迷的主因,索托認知到,自己錯過太多進到好球帶的球,導致球數經常處於落後、吞下更多的三振,針對這點他表示正在持續苦練打擊,同時也在訓練擊球時機並做出更好的選球,「我在揮棒上下了很多苦功,一直在嘗試尋找最好的感覺為球隊貢獻一己之力。這會耗費很多時間,雖然會有些不同,但我們會繼續努力。」

被問及最近遇到低潮的想法,索托坦言,他不會認為是個壓力,更多的想法是想要為球隊做出貢獻,「每個人都希望我能幫助球隊,我也希望我能幫球隊打下好成績、拿到更多勝利,我知道我正遭遇低潮也沒幫到球隊的忙,但我將來會有所貢獻的。」

索托繼續補充道:「只要我持續打出像今天這樣子的成績,回歸以往的感覺只是時間問題。我們不知道什麼時候會突破,但我們只需繼續努力。」

Juan Soto brings in Francisco Lindor with an RBI double! pic.twitter.com/mvSy9D0DyB