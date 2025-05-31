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MLB》終結17支0的打擊低潮 強打索托曝近期低迷心境

2025/05/31 19:22

索托。（法新社）索托。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天迎戰洛磯，靠著陣中明星強打索托（Juan Soto）單場雙安，終結17打數沒有安打的低潮，幫助球隊以4：2獲勝，而他在賽後也透露自己最近的心境，並持續在找出最好的感覺。

索托本季轉隊到大都會後，打擊陷入瓶頸，賽前更是一度連4場無安打，直到今日4打數敲出2支安打，包括1支二壘安打，才讓打擊成績有所回升，打擊率與整體攻擊指數（OPS）目前來到.229與.755。

談到近期進攻低迷的主因，索托認知到，自己錯過太多進到好球帶的球，導致球數經常處於落後、吞下更多的三振，針對這點他表示正在持續苦練打擊，同時也在訓練擊球時機並做出更好的選球，「我在揮棒上下了很多苦功，一直在嘗試尋找最好的感覺為球隊貢獻一己之力。這會耗費很多時間，雖然會有些不同，但我們會繼續努力。」

被問及最近遇到低潮的想法，索托坦言，他不會認為是個壓力，更多的想法是想要為球隊做出貢獻，「每個人都希望我能幫助球隊，我也希望我能幫球隊打下好成績、拿到更多勝利，我知道我正遭遇低潮也沒幫到球隊的忙，但我將來會有所貢獻的。」

索托繼續補充道：「只要我持續打出像今天這樣子的成績，回歸以往的感覺只是時間問題。我們不知道什麼時候會突破，但我們只需繼續努力。」

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